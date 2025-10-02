L’arma del delitto. Usata nuova tecnica come per Garlasco

Il primo filone investigativo si era concentrato sui parenti a causa dei frequenti litigi per questioni economiche ed ereditarie. Erano state fatte intercettazioni ambientali e telefoniche e, neglii anni, le indagini erano state aggiornate alla luce dei litigi tra i fratelli di Aldo Silingardi, ovvero Mario (nel frattempo deceduto) e Leo: "I due – si scrive nell’ordinanza del Riesame – si affrontavano periodicamente, si querelavano e si accusavano a vicenda di essere l’omicida di Aldo". A carico di Mario Silingardi si era aperto un processo per lesioni al culmine di una lite nel 2020 nei confronti di Leo, poi chiuso questa primavera prima della discussione per la morte dell’imputato. Ma le captazioni sui parenti nel fascicolo per l’omicidio avevano dato esito infruttuoso; inoltre il raffronto tra le loro impronte palmari e quella trovata sul posto avevano escluso la compatibilità: da qui prese corpo l’ipotesi di una rapina finita male. I fratelli Leo e Mario, oltre al nipote della vittima Nicola (figlio di Mario), furono indagati anche per permettere accertamenti tecnici, poi la loro posizione è stata archiviata. Tuttora Leo è assistito dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani, mentre Nicola Silingardi dall’avvocato Federica Ghesini.

LA SVOLTA

Sulla gamba del tavolo, l’arma del delitto, già durante il primo sopralluogo del 2012, fu rilevata un’impronta palmare, finita al centro di analisi: durante le prime verifiche, però, non fu attribuita a nessuno perché risultava negativa ai confronti fatti sui sospettati. Al nuovo approdo si è arrivati dopo che i carabinieri del nucleo investigativo, guidato dal tenente colonnello Maurizio Pallante, hanno chiesto e ottenuto di riaprire le indagini, che erano archiviate: ha operato in particolare una squadra dell’Arma dedita a ripercorrere le vicende rimaste senza soluzione, attraverso svariati approcci di indagine. Un apporto decisivo è venuto dal Ris dei carabinieri di Parma che ha svolto approfondimenti. Il pm Pantani ha commissionato analisi sull’impronta impressa sul sangue con una nuovissima tecnica, usata anche nella recente inchiesta di Garlasco. Le nuove ricerche della sezione impronte del Ris hanno dapprima accertato che quell’impronta fu lasciata da chi usò la "gamba" del tavolo per picchiare Silingardi a morte. Non solo: il Ris dispone di un database in cui inserisce le impronte e le confronta con i fotosegnalati. Gli specialisti hanno inserito l’impronta in una banca dati denominata Apfia (Sistema automatico di identificazione delle impronte palmari e dattiloscopiche), provvedendo periodicamente a compararla con altre appartenenti ad indagati e imputati in altri fatti. I raffronti con quasi 70 soggetti, negli anni, avevano sempre dato esito negativo.

LA DIFESA

L’avvocato di Saraa aveva sostenuto che all’epoca lui non era mai stato denunciato per violenza alla persona, ma che gli amici lo descrivevano come pacifico e non litigioso. All’arrivo dei soccorritori la porta era chiusa e quindi l’omicida era entrato usando le chiavi, e quindi non poteva trattarsi di Said.

al. cod.