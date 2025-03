L’armadio della vergogna delle stragi nazifasciste

Oggi quanti sanno cosa sia l’armadio della vergogna? Nei libri di storia scolastici non se ne parla. Abbiamo avuto la fortuna di poter conoscere chi se n’è occupato in prima persona: il procuratore Marco De Paolis. Solo nel 2002 – dal 1960 – si sono scoperti documenti all’interno di questo armadio che riguardavano le stragi nazifasciste avvenute nel 1944. San Cesario sul Panaro, Certosa di Farneta, Sant’Anna di Stazzema, Civitella Cornia San Pancrazio, Marzabotto, San Terenzio Vinca, Padule di Fucecchio, quelle sull’Appennino tosco-emiliano e a Cefalonia. Tutti luoghi che abbiamo conosciuto attraverso la lettura dei libri scritti dal procuratore De Paolis e spiegati in occasione dell’incontro.

Ci ha raccontato quanto sia stato complicato portare avanti indagini su fatti accaduti in un passato remoto senza avere tante testimonianze dirette perché alcuni protagonisti per ovvi motivi di età, erano già deceduti. Difficilissimo anche ascoltare i racconti diretti di chi si era macchiato di atrocità inaudite e altrettanto triste ascoltare i parenti dei caduti ricordando i loro cari.

Marzabotto ha portato alla morte più di 800 persone di cui 200 bambini. E le stragi dell’Appennino oltre 350 vittime. Durante i processi era evidente la speranza delle vittime di poter avere giustizia da contrapporre all’insofferente freddezza degli imputati. L’unico modo per poter dare voce a questi innocenti è conoscere, raccontare e non dimenticare.