"L’Armani? Grande e grossa. Ma noi giochiamo in casa"

Arriva l’Armani che, nonostante il ko di giovedì in Lituania, nelle ultime settimane è apparsa come una delle squadre più in forma sia in Eurolega che in campionato.

Il test che attende l’Unahotels è quindi di quelli davvero probanti.

E il tecnico biancorosso, Dimitris Priftis, ne è ben conscio. Tenendo conto anche del fatto che all’andata Weber e soci furono regolati abbastanza agevolmente al Mediolanum Forum: 79-68, con una difesa lombarda asfissiante che costrinse la formazione reggiana a chiudere con un misero 20% al tiro da 3. Coach, al Palabigi stasera si affronta la corazzata Milano…

"Esatto, ma giochiamo in casa nostra, e vogliamo essere per loro un avversario molto serio, pur consapevoli che sarà un match parecchio difficile. Si alza notevolmente il tasso di esigenza che ci viene richiesto per poter competere. Dovremo dare il nostro meglio in tutti gli aspetti: concentrazione, esperienza accumulata e fisicità. Anche perché l’Olimpia ne ha parecchia".

Che Armani si attende?

"Grande e grossa. E’ un team che gioca molto sulla sua stazza fisica, che utilizza anche per costanti cambi difensivi che mettono in difficoltà l’attacco avversario. E’ una squadra con chiari principi sia offensivi che difensivi, e quando attaccano sono molto bravi a leggere le situazioni e a trovare il modo di avere spesso l’opportunità per tiri aperti".

In termini di fisicità però con i continui progressi di Faye e la crescita di Black, sia come forma che in tema di ritmo gara, anche la sua squadra adesso ha un cabotaggio notevole sottocanestro.

"Sicuramente con l’arrivo di Tarik e la costanza di prestazioni solide di Momo abbiamo maggiore solidità sotto le plance, ma torno a dire che anche i lunghi di Milano sono grandi e grossi; in più aprono il campo e tirano da tre e non è sempre facile riuscire a seguirli".

La truppa di Messina arriva in via Guasco dopo una bruciante sconfitta in Eurolega, contro lo Zalgiris di Trinchieri, assistito dall’ex coach biancorosso Menetti. Considerando anche la sua lunga militanza su panchine di Eurolega e Eurocup, che Milano si aspetta dal punto di vista emotivo?

"Non è mai facile tornare in campo dopo 48 ore e reduci da una trasferta, con conseguenti viaggi. Ma proprio per questo l’Armani ha costruito un roster profondo e completo. Certamente, avendo ancora qualche possibilità di qualificarsi ai play-in di Eurolega, potranno avere qualche pensiero ai match futuri, ma credo pure che riusciranno ad isolarsi e a concentrarsi sul match contro di noi perché anche in serie A devono cercare di ottenere la miglior prestazione possibile in vista dei play-off".

A questo proposito: se Reggio dovesse prevalere in classifica si porterebbe a -2 da Milano e dal quarto posto. Ci state facendo un pensierino?

"Francamente il nostro obiettivo è innanzitutto giocare una gara molto seria ed essere competitivi contro un avversario decisamente tosto. Fatto questo, vediamo che succede".

All’importante contesa odierna l’Unahotels si presenta con tutti gli effettivi a referto e dopo una settimana di allenamenti sostanzialmente tranquilla, dove sono stati gestiti nella maniera migliore gli abituali e normali acciacchi fisici del periodo.