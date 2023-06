"L’arroganza del sindaco Paoli"

Restano forti le polemiche sulla mancata approvazione del bilancio consuntivo 2022 all’Unione Comuni Terra di Mezzo, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. In particolare, i consiglieri di Bagnolo Bene Comune e SiAmo Bagnolo, giudicano grave il comportamento del sindaco Gianluca Paoli, "utilizzando in modo ricattatorio il ruolo istituzionale per condizionare l’approvazione del bilancio alla nomina di un candidato di proprio gradimento alla presidenza del consiglio dell’Unione". "Si tratta di un atteggiamento unilaterale e arrogante che il sindaco Paoli – aggiungono i consiglieri di opposizione – adotta anche a Bagnolo, ma che risulta più sgradevole in una sede amministrativa più ampia".