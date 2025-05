L’Ars canusina spiegata agli svizzeri

Presenza davvero importante sabato a Lugano di una delegazione del Comune di Casina in occasione della mostra in corso, aperta fino al 29 giugno, "Ars Canusina. Arte e artigianato dei bambini della Colonia-Scuola A. Marro", al Musec (Museo delle Culture) di Villa Malpensata. Del gruppo che da Casina salirà in Svizzera faranno parte l’assessore alla cultura Alessandro Torri Giorgi e la studiosa e scrittrice Giovanna Caroli (foto), che interverrà per raccontare la storia dell’Ars Canusina presentando anche il suo libro "Maria Bertolani Del Rio. Caritas et scientia, elevata dottrina e nobilissimo cuore". Esprime soddisfazione l’assessore Torri Giorgi: "Per noi è un momento davvero importante perché ci ricorda ancora una volta quanto l’Ars Canusina sia un patrimonio casinese conosciuto a livello internazionale, che possiamo valorizzare per promuovere il nostro territorio. Ricordo che l’Ars Canusina è una particolare forma di artigianato artistico, tra ricami, oggetti e manufatti di vario tipo, nata negli anni ‘30 del Novecento e si propone di riprendere gli stilemi tipici dell’arte romanica di epoca matildica. Deve la propria origine alla passione della psichiatra Maria Bertolani Del Rio per la figura matildica.

s.b.