L’Arte da James Bond a Paperino. Arduini: "Così esorcizzo le mie paure"

I suoi dipinti provocano un forte impatto emotivo e cromatico, dato anche dall’utilizzo di tempera e acrilico, e soprattutto rimandano sovente ai mondi fantasiosi del fumetto, degli eroi di carta che popolavano le avventure lette da ragazzo. La ricerca di Marco Arduini (Reggio, 1959), di matrice figurativa, presenta chiari riferimenti alla Pop Art americana e a esperienze rivisitate nei ‘Racconti di Viaggio’ degli anni ‘60-‘70, riambientati nell’attualità. Pittore e artista indipendente, la sua formazione artistica avviene all’istituto d’arte Chierici e attualmente lavora su tavola, tela e carta antica. Ma esiste anche un’altra dimensione artistica nel percorso del pittore reggiano, laddove utlizza carte antiche, realizzate con la tecnica della graffite o inchiostro, molte delle quali datate 1800. Una sua opera è nella Collezione della Fondazione Pio Alfarano e Virginia Ippolito, a cura di Vittorio Sgarbi, e numerosi sono i riconoscimenti ottenuti.

Diari di viaggio, sport e fumetti che lei rappresenta in chiave Pop Art richiamano una sua nostalgia del passato ?

"Per certi versi io sono un nostalgico del passato, alcune cose come il cinema, la tv e lo sport di anni fa mi colpivano particolarmente, mi affascinavano e nel tempo ho sentito l’esigenza attraverso la pittura di riviverli e riproporli con la mia tecnica attuale nello stile Pop Art.

Non è trascurabile, in chi guarda le sue opere, una sensazione di evasione …

"Sì, evasione dalla quotidianità, dalla solita routine per vivere e sentire un mondo più colorato e di assoluta libertà e spensieratezza, come può essere un viaggio in macchina o in vespa, allora mezzi abituali, ora icone di un tempo passato, ma presente attraverso il collezionismo".

La Pop Art ha scelto lei o viceversa ?

"Allo stile Pop Art ci sono arrivato nel tempo, dopo varie contaminazioni. E’ stata una mia scelta poiché questo stile spazia in molti campi, come la pubblicità, il fumetto, la moda".

In certe tavole sono presenti alcuni simboli dell’identità nazionale, raffigurati singolarmente o insieme. Un bisogno di esprimere il suo senso di appartenenza?

"Il senso di appartenenza è importante per me, l’opera diventa anche simbolica allo scopo di integrare un percorso di vita che diventa di viaggio, di esplorazione".

A che periodo della sua ricerca risalgono i ritratti di James Bond e perché questa scelta?

"Il progetto su James Bond risale a fine anni ‘90 del secolo scorso, per un personaggio iconico che amo molto e che ho voluto rappresentare con la mia arte in un atteggiamento classico che lo identifichi concretamente. Ho scelto Sean Connery e Roger Moore, per me due grandi interpreti di 007, per la loro eleganza e fascino".

Dal titolo di una sua raccolta, quali sono le sue paure?

"Le paure possono essere tante, a volte persino banali ma riesco a stemperarle e a esorcizzarle attraverso le mie opere, perché mentre le realizzo riesco ad essere veramente me stesso".

Su quali soggetti sta lavorando attualmente?

"Attualmente lavoro sul fumetto, di cui sono appassionato da sempre, rendo omaggio ad alcuni personaggi che preferisco e ai loro autori, e li elaboro dipingendoli e personalizzandoli in alcuni particolari per non snaturalizzarli, anche attraverso messaggi che facciano riflettere".