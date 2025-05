L’arte del sogno: si svela l’Atelier delle Acque

Progettazione per il rilancio del progetto ‘Di onda in onda - Atelier delle acque e delle energie’ presso la centrale idroelettrica di Ligonchio (Ventasso). Il nuovo Atelier intreccia approcci ed esperienze diversi, a partire dalla cultura dell’atelier, fino ai laboratori scolastici e ai musei. L’obiettivo è dare vita a uno spazio di ricerca ibrido, capace di offrire nuove opportunità di apprendimento e scoperta.

Un luogo in cui meraviglia, curiosità e stupore diventano strumenti privilegiati per coinvolgere pubblici diversi e favorire un’esperienza educativa ricca e trasformativa. Il progetto, che sarà reso pubblico il 26 luglio prossimo, è stato presentato nei giorni scorsi a Castelnovo Monti in un incontro rivolto alle di scuole di ogni ordine e grado dell’Appennino reggiano, che saranno le vere protagoniste dell’atelier insieme alla comunità di Ligonchio, con partecipazione a nuovi incontri che si terranno in prossimità del nuovo anno scolastico. Il nuovo Atelier si propone il rilancio del primo progetto del 2008 (sospeso nel 2019), rilanciato anche grazie alla collaborazione con Enel per proseguire il dialogo tra scienza e pedagogia, tra linguaggi scientifici e linguaggi artistici, nel contempo il confronto con una società più digitalizzata e complessa, con dibattito su cambiamento climatico e sostenibilità ambientale. L’Atelier all’interno della centrale idroelettrica Enel è uno dei tre spazi le cui riqualificazioni contribuiscono alla rigenerazione del borgo storico.

Nello specifico le risorse per il l’allestimento dell’Atelier sono pari a 368mila euro. Partner di progetto sono il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che ha coinvolto anche la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi ETS e il Dipartimento di Scienza e Metodi dell’Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. L’intervento è stato finanziato e reso possibile dal Comune di Ventasso, in collaborazione con il Parco Nazionale Appennino tosco emiliano, con l’aggiudicazione nel 2022 di un finanziamento dell’Unione Europea, su bando Pnrr. Valentina Conte, architetto, ha coordinato il gruppo operativo di lavoro composto da Elena Sofia Paoli, atelierista di Fondazione, per il Dismi-Unimore, Claudio Melioli, astrofisico e docente di Nuove Tecnologie Fotovoltaiche, per Reggio Children Marco Spaggiari, atelierista e Benedetta Barbantini, referente progetti formazione Italia, Rosa Buonanno, PhD in Reggio Childhood Studies. Isindaco del Comune Ventasso Enrico Ferretti che ha sottolineato: "L’inaugurazione dell’Atelier ‘Di Onda in Onda’ è un momento significativo per il Comune di Ventasso".

Settimo Baisi