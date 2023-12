L’arte di Antonella: "L’antica tecnica dell’incisione con zucchero e sale"

Fresca di presentazione del suo libro illustrato ai chiostri di San Pietro, in cui recupera con nostalgia e sentimento un’antica tecnica incisoria, l’artista reggiana Antonella De Nisco racconta com’è riuscita a trasformare un’alta formazione (è laureata in Storia dell’Arte a Parma e diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna) in un’attività intrecciata a doppio filo con il paesaggio. Perché accanto alle attività espositive e alla docenza, Antonella ha fondato con l’architetto Giorgio Teggi l’associazione Laai (Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante), che interviene negli spazi della quotidianità attraverso installazioni, allo scopo di produrre luoghi di sosta che possano creare riposo, riparo e cura".

Come nasce il progetto del ‘Binocolo di zucchero e sale’?

"Nasce come riflessione sulla mia ricerca artistica, un libro illustrato che presenta il lavoro creativo di molte stagioni; quasi un rito di passaggio: cucire frammenti, senza osare conclusioni, per giungere a una visione più lucida e pacata".

Per usare la brillante metafora della prefazione, quanto è difficile dosare nella nostra vita sale e zucchero ?

"Si tratta di una metafora reale e concettuale. Infatti, l’incisione ad acquaforte – immagine della copertina – è stata appositamente realizzata con la tecnica dello zucchero e sale, durante la mia residenza alla Galleria Toller Gravura di Malaga e stampata in 20 copie. La ‘maniera al sale o zucchero‘ è un procedimento che corrode la superficie della lastra in piccole asperità e crea effetti speciali di graniture, e mi piace pensare, nella misura che basta a non eliminare lo zucchero e il sale dalla nostra vita; così per la presentazione del libro, presso Food in Chiostri, è stato ideato un brindisi di ‘zucchero e sale’ da Pause-Atelier dei Sapori".

Fra le cose più interessanti del suo lavoro c’è proprio l’intervento sul paesaggio. Che tipo di rapporto si sviluppa fra lei e la natura?

"L’artista si pone come un fragile sismografo, dentro la storia sociale del suo tempo, con la sua sensibilità prevede, anticipa e, forse, suggerisce soluzioni a chi le sa vedere. L’arte è un formidabile veicolo che mi permette di passare da uno spazio all’altro, nella ricerca di quelle tracce che possano divenire un’aggiunta poetica ai luoghi. Non sono un’artista che realizza sculture dentro al paesaggio e la tecnica dell’intreccio è un mezzo operativo e progettuale che serve ad esprimere idee, creare legami tra persone e luoghi, trasformare lo spazio in scultura".

Quando ha iniziato a dedicarsi alle azioni artistiche in luoghi naturali?

Dalla fine degli anni ’80, con l’ideazione teorica e pratica dell’ arte clandestina, sono alla ricerca di segni inquieti e imprevedibili, che ho anche documentato in numerosi, piccoli libri tascabili denominati Collane di Plastica: 6 tane di pianura, Acquabaleno, DialoQui, Il giardino nel giardino, Lineadell’orizzonte, Riposatoi, Angoli Visuali".

Quale messaggio vuole trasmettere ai visitatori?

"Il mio intento è quello di invitare a guardare, scegliere, inquadrare: tentare un allontanamento dalle azioni precostituite, nel tentativo di offrire una sorpresa che sia anche capace di restituirci la sensazione fisica del tempo, tornando ad abitare i luoghi come atto di ascolto e capacità di immaginare".

Quali materiali adopera?

"Prediligo materiali di recupero e naturali, potature di rami, spago, cotone, sisal, midollino, stoffe, pietre, ritessute, cucite anche in strutture progettate con tondini di ferro che possono “mettere radici“, come in ‘Alveatela’ che abbiamo progettato, intrecciato e piantumato con rampicanti di gelsomino. L’opera è frutto di una bellissima ricerca didattica, di educazione all’arte e all’ambiente condotta con Officina Educativa, le maestre, lei bambinei della Scuola Marco Polo di Reggio e il Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante. Con l’installazione ‘bacobosco’, ora itinerante, ho avuto la grande soddisfazione di rappresentare la FiberArt italiana alla 32 mostra Internazionale di Arte Tessile ‘Denudare Feminas Vestis’ di Como, realizzando un bosco di leggerissime tessiture che “veste e lascia vedere“ lo stadio in cui il baco “sale al bosco“ e il bozzolo viene costruito attorno a rametti secchi, in un mutevole paesaggio da attraversare, mentre spiamo trasparenze".