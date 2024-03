L’arte di Elena Mazzi nella sede del centro uomini maltrattanti

L’installazione concettuale di Elena Mazzi, opera artistica realizzata su carta da parati, commissionata dal Comune con il coinvolgimento dell’associazione Nondasola, è stata posta all’interno degli uffici di Sum, il progetto della Cooperativa Papa Giovanni XXIII in contrasto alla violenza di genere. Nato nel 2018, Sum (Servizio Uomini Maltrattanti) con l’obiettivo di accogliere gratuitamente all’interno di trattamenti psico-educativi di gruppo uomini che si percepiscono a rischio nel manifestare agiti aggressivi nei confronti della partner, ad oggi ha inserito in percorso 130 uomini. SUM ha acquistato sempre più rilevanza in ambito provinciale.