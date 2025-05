L’arte di essere giovani ad ogni età raccontata dal collettivo ARTyou

"A esser giovani s’impara da vecchi", dice un proverbio. Un altro modo per dire che la data anagrafica non corrisponde spesso alla percezione del proprio sé, e ogni età può essere quella dei grandi sogni, e ogni giorno un’occasione per scoprire chi si è e chi si vuole diventare. La mostra ‘Sempre giovani’ del collettivo fotografico ARTyou, nel circuito Off di Fotografia Europea, in corso nella sede dell’associazione in via Gazzata, si inoltra in un complesso e affascinante labirinto della mente, e dell’anima, dove si impara a convivere con la fragilità e la forza, il coraggio e la speranza, la paura e la gioia, alla costante ricerca del proprio posto nel mondo. Seguendo il ritmo di una ballata di Neil Young ("Giovane, guarda la mia vita / sono molto simile a te"), i fotografi Daniela Ambrosetti, Marco Borciani, Claudia Bortolani, Chiara Casotti, Daniele Corradini, Roberto De Paolis, Zsuzsanna Orcsik, Annalisa Rontani, Claudio Russo Sampieri e Riccardo Varini si sono addentrati alla scoperta delle vite di persone che vivono nelle tre case di residenza di Cavriago, San Polo e Campegine dell’ASP Carlo Sartori. Un racconto per immagini che mostra, con occhio spensierato, momenti di un multiforme viaggio umano. Questa mostra è l’anteprima di un imortante progetto artistico che avrà compimento a fine anno, in un’esposizione più ampia e la pubblicazione di un libro.

l.m.f.