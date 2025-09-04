L’arte di Mimmo Germanà in mostra con la sua transavanguardia poetica

La Transavanguardia poetica di Mimmo Germanà (Catania, 1944 - Busto Arsizio, 1992) sarà al centro della nuova mostra della galleria Bonioni Arte, in corso Garibaldi, che apre oggi fino al 26 ottobre. Il progetto definito dal critico Salvatore Grasso ’lo Chagall italiano’, è curato da Fabrizio Guerrini e sarà inaugurato alle 17, in occasione della Sagra della Giaréda. Germanà è scomparso prematuramente all’età di quarantotto anni e l’analisi storico-critica del suo lavoro è tuttora in evoluzione.

Tanti i riferimenti culturali, da André Breton a Ciaikovskij, fino a Chagall. La sua arte, relegata per anni in un limbo tra Transavanguardia, naif ed espressionismo pop, è oggi oggetto di un rinnovato interesse. Su invito di Achille Bonito Oliva, Germanà partecipa alla Biennale di Venezia del 1980 che, con Aperto ’80, segna la consacrazione ufficiale della Transavanguardia. "Rispetto agli altri artisti della Transavanguardia – scrive Fabrizio Guerrini – la pittura di Germanà ha un’armonia originale, qualcosa d’altro, rispetto al già visto, al codice genetico stesso di quella corrente".

Il percorso comprende una ventina di opere a olio su tela e alcune carte, realizzate negli anni Ottanta e Novanta e caratterizzate da una tavolozza sicula e fauve. Che sia davvero arrivato il momento di ascoltare la musica dipinta da Germanà?

Orari: da martedì a domenica, 10-13 e 16-20.

Lara Maria Ferrari