’L’arte e la sua voce’ a Reggiolo A Poviglio ’Circe. Sogni in musica’

Per la musica, al via gli eventi di "L’arte e la sua voce" a palazzo Sartoretti di Reggiolo. Oggi alle 17 il concerto di Sofia Parrinelli al pianoforte, con musiche di Clementi, Brahms e Rinaldi, con la presentazione dell’opera "Testa" di Enrico Baj. A Correggio tornano i concerti del fortepiano di Bonifazio Asioli, oggi alle 17 a palazzo dei Principi: Carlo Aonzo e Maria Luisa Baldassari propongono un concerto per mandolino e fortepiano. Sempre oggi, ma alle 18, alla sede dell’associazione culturale Caseificio La Rosa, in via Romana 200 a Poviglio, va in scena "Circe. Sogni in musica", concerto-spettacolo teatrale sulla scrittura e rilettura di sogni, da un’idea di Michelle Cristofori con i musicisti Diego Bertani, Marco Iacoboni, Annalisa Liuzzi, Giacomo Ghioni, Perry Magnani, Matteo Ranellucci, Yuri Serra, Giuseppe Vitale e con le proiezioni dei disegni di Elisa Pellacani.