Oggi alle 17,30 alla chiesetta di San Rocco a Reggiolo va in scena un nuovo spettacolo de "L’arte e la sua voce. Colonne sonore per edificio storico", nell’ambito delle mappe sonore e delle architetture reggiolesi interpretate da musicisti tra arte e musica, con Federica Merighi. La rassegna proseguirà il 28 aprile alle 17,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, sempre a Reggiolo, con "Mio Padre. I ricordi di Regina Bach", per il ciclo dedicato alle biografie romanzate dei grandi artisti, in un intreccio tra prosa e musica nella vita di Regina, l’ultima figlia di Johann Sebastian Bach. E il 5 maggio alle 17,30 ci si sposta a Villa Fassati a Reggiolo, per una tappa della rassegna "L’arte e la sua voce. Colonne sonore per edificio storico",. E a Guastalla dalle 14 alle 18, nella chiesa dell’Immacolata Concezione di piazza Garibaldi, visite allo storico edificio tra intermezzi musicali a cura dell’associazione Serassi.