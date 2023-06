’L’Arte è libertà di... sognare, gioire, amare’ alla Galleria San Marco

La sala espositiva ’Galleria San Marco’, in via Saccani in centro a Boretto, ospita la collettiva di pittura ’L’Arte è libertà di... sognare, gioire, amare’ con opere di Grazia Badari, Patrizia Finato, Claudio Guatteri, Luca Mantovani, Romano Salami. Inoltre sarà visitabile ’Emozioni senza tempo’ di Paride Pasquali. Nella mostra ogni artista esprime le proprie emozioni in merito al tema trattato. L’inaugurazione è in programma domani alle 17 a Boretto, con apertura tutti i sabati e festivi fino al 25 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Taglio del nastro con le autorità locali e i critici d’arte Sergio Zanichelli e Angelo Leidi, a illustrare la bellezza dell’arte inerente al filo conduttore del tema trattato.