"L’arte è una caramella" chiude il ciclo sulla storia della pittura

Volge al termine il ciclo di conferenze sulla storia della pittura italiana, ospitato all’auditorium Fellini-Masina a Reggiolo, a cura di Carlo Vanoni, impegnato in un itinerario tra Giotto e le porte dell’Ottocento. Stasera alle 21 va in scena lo spettacolo "L’arte è una caramella" con Vanoni diretto dalla regia di Gianmarco Montesano. Una cavalcata in oltre 600 anni di storia dell’arte fino ai giorni nostri, a concludere la serie di incontri che si sono svolti nel corso del mese di novembre. Carlo Vanoni comincia la carriera come musicista chitarrista. Consulente per gallerie, curatore di mostre di prestigiosi artisti, presentatore televisivo e divulgatore di arte contemporanea, ha pubblicato i saggi "A piedi nudi nell’arte" (2019), "Ho scritto t’amo sulla tela" (2020), il romanzo "I cani di Raffaello" (2021).