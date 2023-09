L’arte in ufficio. Borghi espone nella sede Conad

"Oltre il colore dentro la materia" è il titolo scelto per la mostra di Alfonso Borghi, che andrà a celebrare i sessant’anni del Conad Centro Nord di Campegine, ma è anche espressione del Dna dell’artista. Una sua dichiarazione di intenti, da sempre.

Dalle 17 di domani negli spazi di via J. F. Kennedy 5 a Campegine, i visitatori potranno rendersene conto una volta di più, entrando a contatto diretto con le opere dalla forte connotazione materica di un artista del territorio. La scelta di ospitare questa nuova personale nei magazzini della cooperativa è anticonvenzionale, allo scopo di avvicinare pubblici diversi, per stimolare una diversa visione sia delle opere che dei luoghi solitamente adibiti ad attività commerciali, creando così occasioni inedite di contatto.

Un’opportunità per tutti di scoprire in retrospettiva la pittura informale di Borghi, ispirata alle infinite strade percorse da materia e colore, che nella vasta produzione dell’artista si sono incrociate e sovrapposte dando luogo a combinazioni di forte intensità e spinta emotiva.

Un ritorno a casa, negli spazi della direzione generale Conad, per il quale Borghi ha pensato di esporre quarantaquattro lavori, realizzati dal 2010 ai giorni nostri, che comprendono i dipinti del periodo informale, abbracciato negli anni Novanta, e si estendono a sculture realizzate in ceramica e bronzo, dove i principi della tecnica astratta che in un primo momento lo hanno attratto trovano espressione tridimensionale.

In particolare, si darà risalto agli ultimi quindici anni di produzione dell’artista, affascinato in età giovanile dalla figurazione espressionista, per poi avvicinarsi al linguaggio pittorico dell’astrazione informale. A partire dalla sfolgorante opera in giallo selezionata per l’invito, si capisce come materia e colore siano da sempre nella ricerca dell’artista una costante fondamentale. Poesia e musica jazz costituiscono per Borghi un’ispirazione continua, di cui ama circondarsi proprio nell’atto del dipingere. Come sanno bene le persone in visita nel suo atelier. Le atmosfere evocate dai versi poetici e dalle note freestyle, insieme alle ritmiche originali, mai le stesse, che pervadono gli spazi dell’azione pittorica, fanno da contrappunto al gesto spontaneo e ostinato del dipingere.

Ricordiamo che dopo il Conad, il prossimo impegno di Borghi sarà a novembre, alla Fondazione Mudima di Milano.

Apertura al pubblico: giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 settembre, venerdì 29 e sabato 30 settembre, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 ottobre; orario: 17-19.