Lasagne, aceto, cappelletti e fantasia ‘Cibo e gente d’Emilia’, tuffo nel gusto

Inaugurata ieri sera la tre giorni di kermesse di ‘Cibo e gente dell’Emilia’, il format che animerà questo weekend nelle piazze del centro. Taglio del nastro dopo le prime sfogline in azione, apparse in piazza Prampolini fino alle 18, e prima del concerto del gruppo folk-rock ‘Le Cagne Pelose’. A benedire la manifestazione c’erano, tra gli altri, il sindaco Marco Massari, l’assessora Stefania Bondavalli e il presidente del Consorzio ’Aceto di Reggio’ Giuliano Razzoli. Sfogline, chef, sommelier, esperti e artigiani del gusto portano in strada il meglio della tradizione emiliana: dai piatti dimenticati come la polenta molle e la chizza reggiana alle specialità senza tempo come cappelletti, tortelli verdi, erbazzone, Parmigiano Reggiano e aceto balsamico. Il tutto accompagnato da momenti di intrattenimento, musica, racconti e comicità. "Il centro diventa un palcoscenico per la valorizzazione delle nostre eccellenze", commenta Stefania Bondavalli. "Per tre giorni piazze e strade accoglieranno i profumi, i sapori e le storie che meglio rappresentano l’identità del nostro territorio. Reggio è orgogliosa di ospitare un evento che unisce memoria e futuro, tradizione e innovazione".

Quella di oggi è una giornata ricchissima: dal mattino le sfogline dell’associazione del Cappelletto reggiano mostreranno i segreti di cappelletti e strichett, mentre un convegno e uno show cooking celebreranno la storia della razza reggiana e della bianca modenese. Nel pomeriggio, spazio all’aceto balsamico tradizionale di Reggio, ai laboratori sui tortelli e alle degustazioni guidate di Slow Food. I giovani chef delle scuole alberghiere saranno protagonisti di una sfida dedicata alle paste ripiene, mentre la chef Stefania Camurri porterà in piazza una reinterpretazione ‘veg’ della tradizione. La giornata si chiuderà con una risata grazie allo spettacolo di Gianpaolo Cantoni. Domani si riparte con cappelletti e ‘strichett’, per poi far riscoprire l’antica acqua d’orcio, l’acqua aromatizzata alla liquirizia che rinfrescava i palati già nel Quattrocento. A seguire, il laboratorio sull’erbazzone reggiano. Nel pomeriggio, si alterneranno degustazioni e showcooking. Gran finale con il contest dei passatelli e il brindisi conclusivo con l’Associazione italiana sommelier e le cantine vitivinicole.

