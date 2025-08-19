Lasagne per celebrare il patrono

Domenica 24 agosto a Casalgrande sarà celebrata la festa patronale di San Bartolomeo. La parrocchia di Casalgrande, il circolo oratorio don Milani di Casalgrande unitamente all’unità pastorale Maria Regina della pace, organizzano la sagra di San Bartolomeo. Si inizia in mattinata, alle ore 11, con la Santa Messa nella chiesa della Madonna del Lavoro dove si festeggeranno anche le coppie che ricordano il 25esimo, 50esimo e 60esimo anno di matrimonio. Una celebrazione solenne a cui sono attese tante persone. A seguire, intorno alle 13, è in programma successivamente un pranzo conviviale in oratorio. Sarà proposto un menù a base di lasagne al forno, prosciutto e melone oltre alle torte fatte in casa e bevande con acqua, caffè e vino. Un pranzo promosso per trascorrere principalmente una domenica in compagnia in occasione della festa patronale San Bartolomeo.

La quota a persona per aderire al pranzo è di 25 euro. Per le eventuali prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente al bar I Care all’oratorio di Casalgrande inviando un messaggio su Whatsapp al numero telefonico 3471886852. Per ulteriori informazioni sulla festa è possibile consultare anche il sito internet del Comune di Casalgrande in cui è stata pubblicata pure la locandina della festa con il programma completo dell’iniziativa che si svolgerà nella giornata del 24 agosto. "La festa di San Bartolomeo – dicono alcuni organizzatori dell’evento – sarà nuovamente proposta a Casalgrande dopo la sospensione degli anni precedenti. È ormai quasi tutto pronto per la nostra festa. Si tratta certamente di un appuntamento importante per la nostra parrocchia a cui tutti sono invitati a partecipare".

m. b.