Lasagni, rapinatore e romanziere: "La mia storia scritta in carcere"

Una vita da film, quella di Gianni Lasagni (foto), bancario in pensione di Guastalla, tornato in carcere per espiare una condanna a otto mesi per una delle rapine messe a segno Nord Italia. Della sua vita Lasagni, ora 79enne, ha voluto scrivere nei periodi trascorsi in cella. Un romanzo breve che forse un film non lo diventerà mai, pur contenendo spunti adatti a un bravo regista. "Ciò che è fatto per amore va sempre fatto, al di là del bene e del male", la filosofia che ha ispirato Lasagni. Ne "L’isola di Peter Pan" l’ex bancario racconta sé stesso, con le sue azioni, "pronto a pagarne le conseguenze".

È diventato rapinatore dopo una querelle con la banca in cui aveva lavorato. "Il sistema bancario mi ha rovinato, è il mio nemico numero uno", scrive. E qui si inserisce pure la storia d’amore con una donna sudamericana, più giovane di lui, che Lasagni non aveva esitato a raggiungere, trascorrendo giornate in spiaggia a L’Avana, con tintarella, partite a tennis, cocktail, habitué di un ristorante italiano e spostamenti in auto a noleggio.

Racconta di rapine, almeno una quindicina, messe a segno dal 2000. Spesso sceglieva banche, "perché sapevo bene dove mettere le mani". Si vestiva da lord inglese, elegantissimo. E mai avrebbe fatto male a qualcuno: "Ho usato sempre e solo pistole giocattolo", si legge nell’autobiografia. In cui ammette: "Cuba mi entrò poco alla volta nel sangue come un virus inguaribile e dal quale probabilmente non desidero guarire...".

a.le.