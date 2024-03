"L’Asc non ha pagato i contributi"

L’Asc Appennino reggiano non ha pagato i contributi ai dipendenti comandati alla Casa di riposo Don Cavalletti. La denuncia viene dal capogruppo di Carpineti Civica, Patrick Fogli (foto): "Come per gli stipendi, Asp ha anticipato di tasca propria, ma il continuo compensare i mancati rimborsi di Asc ha portato all’esaurimento del fido e a una lunga sospensione del conto". Secondo l’opposizione, l’Asc Appennino non è in grado di rendicontare all’Unione dei Comuni dell’Appennino quello che sta accadendo alla Don Cavalletti. Il capogruppo Patrick Fogli chiede se l’Unione è a corto di liquidità perché qualche Comune non paga i servizi centralizzati. Chiede inoltre per quanto tempo il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, "sarà disposto ad accettare questa situazione" e preme perché "prenda posizione pubblicamente e in maniera inequivocabile nell’interesse del proprio comune e dei cittadini".

"È passato meno di un mese da quando si è discusso del mancato pagamento da parte Asc Appennino reggiano di una parte degli stipendi 2023 dei dipendenti in comando da Asp per una cifra che ha superato abbondantemente i 200.000 euro, soldi che Asp ha anticipato per garantire gli stipendi e che il vero datore di lavoro non ha rimborsato. Oggi scopriamo che oltre agli stipendi Asc non ha pagato ai lavoratori neppure i contributi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio 2024. Il continuo mancato pagamento da parte di Asc ha reso insostenibile la situazione bancaria di Asp che non ha nessuna entrata se non i rimborsi da parte di Asc Appennino. Il conto corrente è stato bloccato alla fine del 2023 e solo da pochissimo è stato riattivato, consentendo ad Asp di tentare, con risorse proprie e con l’aggiunta delle penali del caso, di pagare i contributi mancanti, riportando in rosso il conto corrente. Situazione insostenibile".

Il capogruppo di opposizione pone una serie di domande su cosa succederà, di questo passo, nei prossimi mesi.

"Il mandato della presidente Codeluppi è scaduto – aggiunge il capogruppo Fogli - quindi di fatto al vertice di Asp è il presidente dell’assemblea dei sindaci, Enrico Bini, che è anche al vertice dell’assemblea dei sindaci di Asc. Se chi deve rimborsare non rimborsa e chi deve incassare non incassa sono rappresentati dalla stessa persona, il problema ci pare evidente".

Settimo Baisi