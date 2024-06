Lascia la banca, ora fa il bidello: "Ho trovato la mia dimensione"

Ci vuole coraggio ad abbandonare un lavoro stabile e sicuro in banca per mettersi a fare il bidello e lo scrittore. Gianandrea Cocco, reggiano, classe 1962, la spiega così: "Per vent’anni ho fatto il bancario. Poi, mi sono stancato di lavorare per far guadagnare gli altri. Inoltre, non sopportavo più quell’ambiente dove regnavano ipocrisia e compromessi. Così, ho lasciato". Ed è diventato collaboratore scolastico. "La scuola mi ha regalato l’opportunità di rinascere, perché è un ambiente a misura d’uomo". Nel frattempo ha riscoperto una sua antica passione, quella per la poesia, e ha cominciato a pubblicare le sue opere, riscuotendo un ottimo successo.