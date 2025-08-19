Lascia la borsa nell’auto e le rubano 140 euro

Ruba una borsa dall’auto di una donna di 73 anni parcheggiata nei pressi di un supermercato di Rubiera: un uomo di 42 anni di origini rumene, residente a Reggio, è stato denunciato con l’accusa di furto con destrezza. E’ successo nel pomeriggio del 13 agosto. La donna, dopo la spesa, ha raggiunto la propria macchina e ha appoggiato, sul sedile anteriore, la propria borsa con all’interno 140 euro. La 73enne è poi rimasta all’esterno del mezzo per fare una telefonata. Al termine della conversazione la donna è salita a bordo dell’auto scoprendo che qualcuno aveva asportato la borsa approfittando di quell’attimo per aprire lo sportello e mettere a segno il colpo. La vittima è stata in seguito avvicinata da un testimone: ha riferito alla 73enne che aveva visto la scena del raid compiuto da un uomo. Il malintenzionato, dopo il furto, è fuggito verso la sua auto a poca distanza. Fortunatamente è stato annotato il numero di targa. E’ stato dunque lanciato l’allarme al 112: è stata fornita una dettagliata descrizione del presunto ladro e della sua autovettura. Sono così iniziate le ricerche. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma della sezione radiomobile ha permesso di intercettare il responsabile. I carabinieri, dopo circa 20 minuti, transitando in via Vertoiba a Gavassa hanno ‘incrociato’ la vettura segnalata, prontamente fermata. Il conducente, un uomo di 42 anni, ha ammesso di aver rubato 140 euro ad una signora. I soldi sono stati restituiti alla proprietaria. Il 42enne è stato denunciato alla Procura reggiana. Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ieri ha espresso gratitudine ai militari dell’Arma e al testimone: "Ringrazio i carabinieri – sottolinea Cavallaro – per aver ‘risolto il caso’ in 20 minuti con restituzione del maltolto. Ma ringrazio anche il cittadino che aveva notato quanto stava accadendo ad una signora nel parcheggio di un supermercato vale a dire il classico furto della borsa mentre si carica la spesa: il suo allerta immediato al 112, le informazioni precise sul veicolo e sulla targa del ladro sono state determinanti per permettere di intercettarlo a Reggio da dove proveniva. Un esempio di cittadinanza attiva che non si volta dall’altra parte". Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Matteo Barca