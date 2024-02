Lascia la pentola sul fuoco. Anziano salvato dai vicini

Non si era accorto della pentola lasciata sul fuoco, in cucina, mentre lui si trovava in un’altra stanza dell’appartamento. Quando alcuni residenti hanno notato la colonna di fumo, che usciva in modo evidente dalla porta finestra del balcone, al secondo piano della palazzina, è scattato l’allarme, con un vicino di casa che è subito intervenuto per portare soccorso a un pensionato ultraottantenne, che si trovava da solo nell’appartamento.

Proprio la tempestiva azione dei residenti ha evitato conseguenze ben peggiori. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri in piazza Italia, a Pieve di Guastalla. "Quando abbiamo visto tutto quel fumo uscire dalla finestra del balcone – hanno raccontato alcuni residenti in zona – ci siamo preoccupati molto. E’ stato un vicino di casa a entrare subito nell’appartamento, staccando luce, gas o portato il pensionato al sicuro, dopo aver domato l’incendio che stava sviluppandosi in cucina".

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, dal vicino distaccamento di via Allende. In pochi minuti la situazione in casa è stata riportata in sicurezza. I danni non risultano ingenti, pur se sarà necessario ripristinare la zona cucina e ritinteggiare le pareti, rimaste in gran parte annerite dall’azione del fumo. Il pensionato, nonostante un forte spavento per quanto accaduto, non ha riportato conseguenze fisiche. Per lui non c’è stato neppure bisogno dell’intervento dell’ambulanza. Di recente nello stesso quartiere un altro incendio aveva impegnato i vigili del fuoco, a causa del surriscaldamento di una canna fumaria. Antonio Lecci