Lascia la scuola per riaprire il bar: "Vorrei vedere rinascere Marola"

MAROLA (Carpineti)

Il gran caldo ha già fatto scattare la voglia per tante persone di fuggire dalla città in direzione Appennino. E per chi frequenterà Marola, frazione del comune di Carpineti, è arrivata una graditissima novità.

Ha infatti riaperto i battenti il bar sotto i portici in piazza Giovanni da Marola dopo quasi dieci anni di chiusura.

La sfida è stata raccolta dalla "pianzana" Alessandra Manghi che, con il cuore carico di ricordi e di gratitudine per tanti bellissimi momenti passati a Marola, ha voluto investire in questa attività per rivitalizzare il paese. "Il locale - dice Alessandra - si chiama ’Il Riccio - caffè e bottega’, un nome iconico che richiama i castagni di Marola ma aggiunge una parte che ho fortemente voluto, ovvero un angolo dove i nostri clienti possano trovare tanti prodotti artigianali, cento per cento italiani, freschi e salutari. Per il lato caffetteria invece siamo aperti per colazioni, aperitivi e pause pranzo veloci".

Sicuramente una bella sfida. "Da ragazzina frequentavo Marola e mi ricordo ancora le frittelle dei baristi di allora. Diciamo che questo è un modo per ricambiare l’affetto che questo paese mi ha regalato, mi piacerebbe vedere il paese rinascere e tornare come un tempo. Mio papà diceva sempre che a Marola c’è l’aria buona! Per il momento ho lasciato il mio lavoro a scuola per accettare questa sfida".

Quando l’inaugurazione ufficiale? "Sicuramente faremo qualcosa a luglio poi organizzeremo delle serate con musica e aperitivi. Ci tengo a ringraziare mia mamma Vivianna per il coraggio che mi trasmette sempre e il mio compagno Graziano, di Marola, con tutta la sua famiglia della Svolta che sono del mestiere e mi supportano molto. Dopo i baristi storici - conclude Alessandra - si sono succedute altre due gestioni, poi la chiusura. Vedere questo luogo con le serrande abbassate da tanti anni, mi ha spinto a provarci".

Cesare Corbelli