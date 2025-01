Lascia le braci in un secchio: rogo in garage

Lascia un secchio con delle braci nel garage: incendio in una proprietà privata di via Risorgimento, nel comune di Quattro Castella. Vigili del fuoco e carabinieri sono stati allertati ieri mattina, per intervenire all’esterno di un’abitazione in cui vive una donna di 65 anni. Quest’ultima, probabilmente, avrebbe raccolto le ceneri del camino o della stufa per poi raccoglierle in un secchio. Non si sarebbe accorta però di alcuni braci ancora attive, che successivamente hanno dato vita a un incendio nel capanno del cortile. La donna per fortuna non è rimasta ferita o intossicata e le fiamme hanno danneggiato esclusivamente la struttura del garage.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quattro Castella e i vigili del fuoco, che hanno prontamente gestito la situazione mettendo fine al rogo.