Lascia l’ex sindaca Ferraroni: "Motivi di salute: grazie a tutti"

L’ex sindaco Cristina Ferraroni si è dimessa da consigliere comunale a Poviglio. Motivi di salute risultano essere alla base della decisione. "Ho rassegnato le mie dimissioni dal ruolo di consigliera di opposizione", ha scritto la stessa Ferraroni nel comunicare formalmente la decisione.

"Non l’ho fatto a cuor leggero, memore dei 1.204 voti di cittadine e cittadini che ci hanno sostenuto alle passate elezioni amministrative. Ci sono momenti della vita – ha aggiunto l’ex primo cittadino – dove però vi sono elementi da noi non controllabili che la fanno da padroni e dobbiamo dare a loro ascolto. Gli ultimi anni nel ruolo di sindaca sono stati pesanti, difficili. Ho ricevuto dei bossoli, lettere con velate minacce indirizzati a me, alla mia famiglia, ai miei collaboratori politici, anche dopo la fine del mio ruolo da sindaco. Quindi ora, dopo l’evento di inizio luglio, con una sorta di segnale in pieno consiglio comunale, che il mio fisico mi ha lanciato in modo prorompente, ho deciso di fermarmi qui. Sarò sempre grata per la crescita personale che ho avuto in questo percorso istituzionale, con persone di elevato spessore morale che hanno resistito indomite al mio fianco. Ora inizia un nuovo percorso della mia vita, con al fianco chi mi ha sorretto, stimolato e apprezzato per quella che sono".