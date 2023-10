"Lasciami qui, lasciami stare...". Il Valli si emoziona ancora. I Cccp sono tornati sul palco

Il pubblico del Teatro Valli è stato soddisfatto nelle sue aspettative. Sabato e domenica sera infatti i Cccp, tornati insieme dopo trent’anni, hanno fatto ciò che tutti speravano: hanno suonato e, più in generale, si sono esibiti. Oltre alla lunga conversazione con Daria Bignardi, dove sono state trattate le fasi salienti della loro carriera, compreso l’allontanamento dalle scene e il successivo ritorno per questa celebrazione dei 40 anni dal primo disco, i quattro punkettoni nostrani hanno emozionato la platea con alcuni dei loro pezzi iconici. Il primo monento, con Zamboni e Fakur sul palco, mentre Ferretti e Annarella facevano il loro ingresso dal fondo del teatro, è stato sulle note di ’Annarella’: "Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così...". Emozionante performance in abito scuro per i tre uomini della band e con i vestiti appariscenti e meravigliosamente kitch di Annarella Giudici. Lei si è dimostrata essere il vero fulcro del quartetto, sia come depositaria di tutte le memorie materiali del gruppo, sia come centro d’equilibrio tra personalità eclettiche e ingombranti come quelle di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che per tanti anni non si sono incontrati. Uno show storico, che il pubblico reggiano non potrà dimenticare.