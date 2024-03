"Lasciamo spazio ai giovani". Nuova iniziativa per gli adolescenti del comune di Bibbiano

Nel comune di Bibbiano è nata una splendida iniziativa gratuita per favorire la socializzazione tra i ragazzi del paese, il nuovissimo "Spazio giovani". Sabato 16 marzo in via Venturi 67/C, nei locali ex Iren a Bibbiano è avvenuta proprio l’inaugurazione del nuovo spazio. Abbiamo pensato di chiedere ulteriori informazioni a Sebastiano Salati, coordinatore del progetto.

Com’è nata questa idea?

"L’idea c’era da tempo. Quando si è liberato uno spazio comunale di ampiezza adeguata, come gli ex uffici dell’Iren in via Venturi, si è finalmente realizzata".

Cosa offre in più questo spazio rispetto alle precedenti iniziative, come la Stazione?

"La Stazione resterà per ospitare alcune iniziative dedicate, ma quello che era la free station dedicata ai ragazzi del paese convergerà nell’ex spazio Iren".

Cosa proponete?

"Si faranno giochi di società, biliardino, ping pong ma anche laboratori specifici, come ad esempio quello sui manga".

Quanti giorni a settimana?

"Per ora il giorno stabilito è il martedì, per l’orario invece stiamo valutando. In futuro amplieremo sicuramente la proposta".

A chi è rivolto il servizio?

"Principalmente ai ragazzi di Bibbiano dagli 11 ai 18 anni. La fascia delle superiori è meno facile da intercettare, perché coi servizi educativi non siamo sulle scuole, ma stiamo cercando di coinvolgerli attivamente".

Come?

"Distribuiremo volantini, ma attiveremo anche i social e, per fare iniziative più apprezzate, chiederemo anche un feedback immediato ai ragazzi. Saremo presenti anche nelle iniziative del paese, come ad esempio ’La notte liffa’, con un banchetto". Chi curerà il servizio?

"Io farò da coordinatore e poi ci sarà una collega educatrice".

Come è possibile restare informati sulle vostre iniziative?

"C’è un canale Instagram che si chiama Spazio Giovani Bibbiano che ci permette di postare le iniziative e ai ragazzi di interagire con noi mandando un messaggio privato".

Edoardo III D