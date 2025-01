Lasciano cumuli di rifiuti. Caccia ai responsabili

Un enorme cumulo di rifiuti, scarti di lavorazioni edili, è stato abbandonato nei pressi dell’isola ecologica di Cadelbosco Sotto, praticamente accanto al cimitero della frazione. E’ accaduto nei giorni scorsi e solo alla luce del giorno ci si è accorti dell’ammasso di rottami, in particolare pannelli per rivestimento delle pareti, pezzi di arredi, sacchi vari, un grosso contenitore per sostanza liquida, oltre a ampie tettoie in plastica.

Si tratta di una notevole quantità di rifiuti abbandonati, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Una situazione che è già stata segnalate alle autorità locali, con le indagini avviate dalla polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo e dai carabinieri del nucleo forestale, per cercare di risalire agli autori di questo reato ambientale. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare elementi che possano collegare alla provenienza del materiale di scarto.

Comprensibile la reazione di tanti cittadini, che si sono ritrovati di fronte a questa situazione di degrado, condannata in modo unanime. Anche il sindaco Marino Zani ha espresso condanna: "Si tratta di un gesto di evidente inciviltà su cui sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili, che devono essere puniti in modo esemplare. Non è questo il sistema di smaltire rifiuti. Per fortuna non sembra trattarsi di materiale potenzialmente pericoloso per la salute o l’ambiente".

Si indaga anche sul passaggio di mezzi pesanti in quella zona, visto che per trasportare tutto quel materiale è stato certamente necessario un capiente camion.

Antonio Lecci