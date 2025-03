Lasciata a casa dopo la maternità: “Mi sono sentita mortificata”

Reggio Emilia, 8 marzo 2025 – La gioia della maternità incrinata da un posto di lavoro che, di punto in bianco, sparisce. È la storia di Elena (nome di fantasia), architetta trentenne: “Nel mio settore, quasi sempre, sei un libero professionista sulla carta e nella realtà un finto dipendente – spiega –. Hai un fisso mensile, ma non malattia né ferie. Non hai un contratto da dipendente, ma hai degli orari. La nostra categoria ha una cassa previdenziale che prevede una maternità di cinque mesi”.

Quando ha iniziato a collaborare con quello studio reggiano?

“A novembre del 2021. Ho scoperto di essere rimasta incinta a settembre del 2022 e l’ho comunicato un paio di mesi dopo. Nel corso di quell’anno ha avuto diversi confronti con i capi, diciamo che periodicamente facevamo dei bilanci su come stavo andando. A dicembre 2022, quando già sapevano che ero incinta, durante uno di quegli incontri mi avevano detto di essere soddisfatti di me, di stare tranquilla, che il posto per me ci sarebbe stato. “Che carini“ mi sono detta lì per lì”.

E poi?

“Ho lavorato fino all’ultimo giorno utile prima della maternità, determinata a concludere in tempo le consegne. Nasce mia figlia e tutto lo studio si fa sentire, mi mandano anche una pianta come regalo. Pochi mesi dopo mi chiedono di prendere parte a un evento aziendale durante il quale viene presentato il team dello studio, me compresa. Tutto bene insomma, fino a quando la bimba inizia lo svezzamento e la iscrivo al nido. Sono pronta a rientrare a lavoro e cerco, con fatica, di avere un appuntamento con i capi”.

Fatica?

“Continuavano a rimandare, sembrava che dovessi un po’ rincorrerli... Comune, arriva il momento in cui facciamo “due chiacchiere“ e lì mi dicono che, essendo rimasta incinta un’altra collega, avrebbero avuto bisogno di qualcuno full time e io, neomamma, non ero la persona adatta”.

Lei come ha reagito?

“Ho detto che avrei garantito un servizio senza problemi, con continuità. A quel punto hanno messo in discussione altro, dicendo che non erano più convinti di me professionalmente parlando”.

Oggi come si sente pensando a quei momenti?

“Ricordo di essermi sentita mortificata. Quando diventi genitore il tuo mondo si stravolge, hai bisogno di punti fermi. Ho aspettato anche perché volevo sentirmi di nuovo me in tutto e per tutto. Oggi al lavoro va meglio, ho ricominciato in un’altra realtà e anzi, vedo che l’essere mamma mi dà una forza incredibile. Mi arrabbio ancora, però, se penso al fatto che non mi sia stata lasciata scelta. E io comunque sono fortunata: se penso a chi non ha un appoggio economico, come lo è stato il mio compagno per me, mi sale ancora più rabbia”.