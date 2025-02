"Lasciati soli i gestori di Ventasso e Cerreto"

"Forse non è tutta colpa dell’attuale amministrazione comunale cui abbiamo più volte, inutilmente, contestato l’inerzia, l’inefficacia, gli inspiegabili ritardi e la scarsa attenzione per il mantenimento dei servizi vicino ai cittadini e non ridurne le prestazioni nelle varie municipalità". Inizia così la ‘lista della spesa’ che il gruppo di minoranza ‘Vivere Ventasso’ presenta al sindaco Enrico Ferretti, accusato anche di non aver accettato la proposta di collaborazione della minoranza. "Ci permettiamo di richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sulle vicende e i comportamenti dei Comuni vicini confidando che il confronto risvegli la voglia di fare, di muoversi, di lottare se non per superare - si legge nella nota - per tenere almeno il passo dei Comuni e degli Amministratori delle aree a noi prossime che si trovano chiaramente ad affrontare situazioni e problemi analoghi".

E poi le critiche: il Ventasso negli ultimi 2 anni perde 73 abitanti, più di ogni altro Comune montano ed è l’unico negativo anche nel movimento migratorio. La viabilità in area Ventasso, a cominciare dalla ss 63 che attraversa il Comune, viene chiusa addirittura 4 giorni per pochi alberi incombenti sul piano stradale solo perché non si è provveduto a tempo debito all’abbattimento o alla relativa potatura. La Provincia procede cautamente per la riapertura della 108 (chiusa da oltre 3 mesi) con grave disagio per la mobilità di alcune frazioni di Ventasso, oltrechè di Villa, e a Vellucciana di Carpineti il Sindaco attiva di sua iniziativa e coi suoi mezzi un percorso alternativo in poco più di 20 giorni. Assente o scarsa la manutenzione della viabilità comunale, soprattutto nei centri abitati ad iniziare da Cervarezza.

Gli impianti delle stazioni invernali: a Febbio si allestisce una piccola pista invernale per la soddisfazione dei bambini e si fa il pieno con l’animazione dell’ ‘apres ski’, al Cerreto e a Ventasso si lasciano i gestori soli con le difficoltà di impianti passivi in tutto il mondo. Incompleto l’impianto di Vallefonda i cui costi sarebbero stati meglio spesi per l’innevamento artificiale, considerata la poca neve caduta nel mese di gennaio 2025 rispetto agli anni passati. Il Palaghiaccio è chiuso da 7 anni nonostante copiosi e abbondanti finanziamenti erogati e percepiti, non rendicontati in maniera comprensibile né al Consiglio comunale né all’opinione pubblica. Il Rifugio di Pratizzano chiuso da tre anni e anziché parlare della ristrutturazione, si parla di un faraonico progetto da 900.000 euro che, se va bene, consentirà l’esercizio fra alcuni anni, mentre nel frattempo la struttura esistente, procederà nell’attuale stato di abbandono ed inevitabile degrado. Non è da meno il Cinema Teatro di Ligonchio che è già costato 1.600.000 euro e ne mancano altri 500.000 per una conclusione che si profila alle calende greche. La stessa cosa sempre a Ligonchio con la nuova Scuola Primaria partita con 960.000 euro, siamo già a 1.800.000 e ne occorrono altri 500.000 per il suo completamento.

Prosegue l’elenco delle ‘cose’ messe in fila dal gruppo di minoranza Vivere Ventasso: i guadi provvisori sulla strada provinciale Ramiseto-Vetto località Borcale; la banda larga per il Camping di Cervarezza di proprietà del Comune e nelle farmacie e dispensari comunali; la questione edilizia di Cinquecerri che ha provocato la nomina di un Commissario ad acta del Comune in sostituzione del sindaco, insieme a molte altre situazioni che sono espressione di una chiara inadeguatezza nell’affrontare i vari problemi. La nota ‘panoramica’ di osservazioni è stata sottoscritta dai componenti il Gruppo Consiliari "Vivere Ventasso": i consiglieri Luca Cecchi ed Emiliano Pedrini e il capogruppo Paolo Bargiacchi.

Settimo Baisi