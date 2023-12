"Lascio il ring per amore dei 400 piani"

E’ capitato che qualche calciatore si desse all’atletica leggera o che qualche atleta passasse al calcio (Boranga fuggì da un raduno della Fiorentina per andare a gareggiare in pista), più difficile che un pugile, dalle braccia ovviamente potenti, si dia alla corsa.

E’ quanto successo a Luca Arduini, 23enne reggiano in forza alla Self Montanari e Gruzza e forse in procinto di passare all’Atletica Reggio ove già lo segue Giampaolo Cellario.

"In effetti è andata proprio così – dice Arduini che di professione è tornitore meccanico dopo il diploma al Nobili – da pugile ho collezionato 26 incontri, di cui 16 vinti e 4 pareggiati, poi però ho visto in televisione le gare delle olimpiadi sui 400 piani e mi sono innamorato di questa specialità".

Ma lo sa che i 400 vengono chiamati il giro della morte per la grande difficoltà di gestire una velocità così prolungata?

"Sì, lo so ed è proprio questo che mi ha colpito. I 100 o i 50 che ho corso per la prima volta qualche giorno fa a livello indoor non fanno per me. Da maggio di quest’anno ho provato i 200 e i 400 e a Parma due settimane fa ho corso in gara il mio primo rettilineo".

Partiamo dagli albori?

"Beh, mio padre è istruttore di kickboxing, che abbina pugilato e calci e mi allenavo con lui. Di fianco c’era una palestra di solo pugilato e così a 15 anni sono entrato nella Boxe Tricolore e ho fatto il mio primo incontro. Il mio grosso problema era rientrare nel peso: sono alto 1,78 e combattere nella categoria dei 60 chili era quasi impossibile: non mangiare e non bere per rientrare nel peso e così nel 2018 ho smesso".

Chiuso col pugilato?

"Assolutamente no, la passione ce l’ho sempre dentro, nel 2021 e 2022 ero negli Stati Uniti e andavo in palestra, poi però… mi sono ricordato di come mi erano piaciuti quei 400 metri e sono andato al campo d’atletica". E si è dato alla velocità.

"Beh, le distanze corte non mi piacciono tanto, le faccio qualche volta per migliorarmi nella velocità che comunque serve nei 400 e quindi non farò le indoor brevi, anche se per fare i 400 poi bisogna andare a Padova o ad Ancona".

E, stranamente, è tesserato Self con allenatore Cellario dell’Atletica Reggio.

"Le due società sono d’accordo e Cellario mi sta facendo crescere. Mi spinge anche di testa, gli allenamenti sono intensi e impegnativi e qualche volta sono davvero stanco".

Ma un pugile non molla mai…

"No di certo, voglio arrivare l’anno prossimo a correre un 400 forte: per ora sono a 53’’08, in pratica con quattro mesi di allenamento in cui ho tolto cinque secondi dalla prima gara. Non mi do obiettivi di tempi o risultati, voglio solo allenarmi bene per correre più forte che posso questa distanza ed avere qualche soddisfazione".