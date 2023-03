"L’asfalto cede, siamo preoccupati" È allarme nel cantiere delle scuole

Tranquillizza il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, i cittadini del quartiere Pee-Pieve e Maria Chiara Baldini che ieri mattina ha segnalato, con garbo ma anche con preoccupazione, la presenza delle crepe sull’asfalto messe in relazione ad eventuali cedimenti del terreno in conseguenza del cantiere sottostante dove è in corso la costruzione della scuola materna a completamento del polo scolastico del Peep. La signora lamenta anche l’eliminazione degli alberi per fare spazio al cantiere, le cui radici rappresentavano un valido sostegno del terreno e di conseguenza anche delle strutture abitative sovrastanti. In relazione al cantiere della nuova scuola dell’infanzia nel quartiere Peep-Pieve, il Sindaco Enrico Bini precisa: "Nei primi giorni di questa settimana, sul cantiere sono stati effettuati dei controlli da parte di geologi e tecnici comunali, che hanno escluso qualsiasi rischio di cedimento o crollo, come terme la signora che vorrei tranquillizzare, visto il parere tecnico".

Spiega inoltre Bini, per la tranquillità di tutti coloro che abitano al Peep-Pieve: "Nel punto in cui si è verificato un abbassamento del piano stradale, era già prevista la realizzazione di un muro di contenimento, che non è stato ancora edificato a seguito delle cattive condizioni meteo di questo periodo, ma è tra i primi interventi in programma una volta che le condizioni miglioreranno. Ricordo che i lavori in corso riguardano il secondo stralcio della nuova scuola primaria con ulteriori aule, la nuova scuola materna e il nuovo Centro confezionamento pasti. Con questi lavori andiamo a completare il rifacimento complessivo di tutte le strutture scolastiche del quartiere Peep-Pieve con nuovi edifici più moderni, accoglienti e molto più efficienti, ma amche con un minor consumo energetico".

Settimo Baisi