L’asilo Alice di fronte alle fabbriche. Le preoccupazioni dei genitori: "Abbiamo portato a casa i bimbi"

Il piccolo parco giochi del quartiere Tondo separa la scuola d’infanzia ‘Alice’ di via Pitagoria e il sito produttivo di Inalca in andato a fuoco in Due Canali. Lo stabilimento bruciato quasi non si vede, nascosto tra gli alberi a pochi metri, ma l’odore acre si sente eccome. Il maxi incendio preoccupa e divide i genitori sui pericoli e i rischi delle nubi tossiche create dai fumi.

C’è chi come Anna Lo Sasso non ci ha pensato due volte a precipitarsi a scuola per prendere sua figlia alla mezza, quando sarebbe invece dovuta uscire alle 16,30. "Oggi ho finito prima di lavorare – ci dice – e sono venuta subito a prenderla dopo che ho saputo del focolaio riacceso ieri sera (giovedì, ndr). La preoccupazione per noi c’è. Anche perché fino ad un anno fa ho lavorato per sei anni nel magazzino Quanta (distrutto dalle fiamme insieme all’edificio di Inalca, ndr). Mi trovavo bene, le manutenzioni sono sempre state fatte e ho cambiato lavoro solo perché non riuscivo a conciliare alcune esigenze personali e di vita. Ma proprio perché conosco quel luogo, vedendo le dimensioni del rogo, non sono tranquilla per la salute e ciò che respiriamo".

A farle eco anche Loretta Catellani che ieri è venuta a prendere suo nipote: "L’odore che si respira qui fuori dalla scuola si sente eccome – spiega – Le maestre sono state rassicurate dal Comune come ci hanno detto dopo un incontro che si è tenuto stamattina (ieri ndr), ma noi preferiamo fargli fare al massimo mezza giornata. Anzi, quando è scoppiato l’incendio lunedì notte, martedì abbiamo deciso di tenerlo a casa per due giorni di fila".

Ma c’è anche chi si dice sereno. "Un po’ di allarmismo è normale, ma personalmente non ho paura. Dentro all’asilo la situazione è tranquilla e abbiamo fiducia nelle maestre", dice una mamma di fretta dopo aver recuperato la figlia. Un’altra madre concorda: "Il primo giorno dell’incendio un po’ di timore c’era, però ci hanno subito rassicurati. E anche il focolaio scoppiato nelle ultime ore ci hanno detto che è sotto controllo".

Mostra fiducia anche papà Ivan Li Castri. "Sto mandando mio figlio regolarmente a scuola. Fuori la puzza si sente, ma comunque – anche a causa del meteo inclemente – i bambini non stanno facendo attività all’aperto. All’interno della scuola non si sente alcun odore e non si avverte il problema che c’è all’esterno. Tra l’altro sono stati installati dei purificatori d’aria che rendono vivibilissimo l’edificio. Perciò non ci sentiamo spaventati".