L’assalto dei 15mila a Fotografia Europea

Positivo il bilancio delle giornate inaugurali di Fotografia Europea 2025. Le mostre dei Chiostri di San Pietro e di Palazzo da Mosto hanno registrato, a partire dall’inaugurazione, lunghe file, per scoprire come i fotografi selezionati dalla direzione artistica - Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart - avessero interpretato il tema "Avere vent’anni". Sono state contate, infatti, oltre 15 mila presenze nelle diverse sedi di mostra del circuito istituzionale, con 5 mila biglietti venduti. Massiccia anche la partecipazione a incontri ed eventi. Molte sono state le voci che - dal mondo della musica, della letteratura, del giornalismo e dell’arte - hanno raccontato di questo periodo della vita così carico di aspettative e contraddizioni, tra cui: Lisa Iotti, Loredana Lipperini, Silvia Ballestra, Andrea Canobbio, Giulia Caminito, Michele Smargiassi, Frida Bollani Magoni, Frankie hi-nrg, Nicolas Ballario, insieme a tutti i fotografi che hanno raccontato al pubblico il proprio cammino creativo e progettuale.

I prossimi appuntamenti di Fotografia Europea prevedono per domani alle 14, 30, a Palazzo Da Mosto, il convegno dedicato ai 20 anni di YouTube, organizzato in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Venerdì 2 maggio, sempre a Palazzo da Mosto, alle 18 è in programma l’incontro con le artiste autrici del progetto "Woman see many things". Interviene l’assessora Marwa Mahmoud. Sabato, a partire dalle 20,30, ci sarà poi la grande festa del Circuito Off. In Piazza del Popol Giost alle 20,30 è fissata la premiazione del miglior progetto, tra gli oltre 230 partecipanti in citta e provincia, e alle 21 la serata si anima con i live music di Dj Rocca, Aderal e O.Swan a cura di Microclub.

Stella Bonfrisco