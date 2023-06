L’assemblea annuale di Unindustria sbarca in Appennino

Unindustria di Reggio per la prima volta terrà l’assemblea annuale in Appennino, a Castelnovo Monti martedì 27 giugno alle 17 al Teatro Bismantova. Per l’occasione è stato siglato un protocollo per implementare la green community ‘La montagna del latte’. L’intesa è stata siglata ieri mattina da Unindustria, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e Parco nazionale. Il protocollo vuole mettere in relazione imprese, territorio, sostenibilità intesa come il principale agente di azione e sviluppo.Tre i punti salienti dell’intesa: crediti di sostenibilità per le imprese, produzione di energia da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili (territorio della green community). "La scelta di Unindustria di tenere a Castelnovo Monti l’Assemblea generale 2023 è per noi strategica - dice il sindaco Enrico Bini - denota grande capacità di cogliere le prospettive che oggi offre il nostro territorio".