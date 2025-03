L’assemblea civica coi consiglieri di minoranza : "Complanare, da 8 anni il Comune non fa niente"

Un gruppo di cittadini si è riunito l’altra sera a Gazzata di San Martino in Rio, all’assemblea organizzata dai consiglieri comunali di Alleanza Civica, per parlare soprattutto delle problematiche della viabilità nella frazione e dei ritardi nella realizzazione della tanto attesa strada complanare. I consiglieri Maura Catellani, Davide Caffagni e Daniele Erbanni, dopo una panoramica sullo stato amministrativo del Comune, hanno portato gli aggiornamenti relativi alla complanare che, ad oggi, registrano un continuo aumento dei costi dell’opera.

"Da otto anni l’amministrazione comunale non ha fatto nulla per portare avanti l’opera, siamo ancora senza progetti cantierabili. Nemmeno il vergognoso pannello elettorale posto a ridosso delle elezioni del 2021, che spacciava la complanare come opera di imminente esecuzione, è servito dare un sussulto di dignità agli amministratori. Il pannello è ancora lì a invecchiare, ma nulla è stato fatto", dicono da Alleanza Civica, chiedendo pure un consiglio comunale "aperto" sulla questione.

Presentata anche una possibile alternativa al progetto della complanare, con allargamento, rinforzo e asfaltatura di Via annegata e via Ca Matte, oltre a rinforzo e asfaltatura di via Erbosa e via Gazzata. Ovviamente un’alternativa di ripiego, ma fattibile con i fondi a disposizione.