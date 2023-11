L’assemblea dem dà l’ok. Sarà Giuseppe Berselli a sfidare il sindaco Daviddi

Sarà Giuseppe Berselli il prescelto dal Pd per sfidare il sindaco uscente Giuseppe Daviddi alle prossime amministrative di giugno. Lo hanno annunciato direttamente i Dem ieri in una nota, che conferisce a Berselli "il mandato per costruire le condizioni di una alternativa all’attuale amministrazione", coadiuvato dal segretario Paolo Debbi, dal capogruppo Matteo Balestrazzi e dalle consigliere comunali Cecilia Ruini ed Elisabetta Strumia.

In verità la candidatura di Berselli era già stata anticipata dal Carlino lo scorso aprile, come uomo designato dal deputato Dem – nonché ex primo cittadino casalgrandese - Andrea Rossi: già vicesindaco e poi assessore della giunta Luciano Branchetti (due mandati dal ’95 al 2004 col Pds e poi in una lista civica), Berselli è tornato in auge nell’ultimo anno, spinto dal desiderio di tornare in politica. Un nome che secondo il Pd "è stato votato all’unanimità nell’assemblea, in rappresentanza dei 150 iscritti al circolo locale", ma che in verità nasconde mesi di trattative e discussioni. Non è certo un mistero che il segretario Paolo Debbi ritenesse di essere il prescelto, dopo anni di militanza e volontariato, mentre il capogruppo Matteo Balestrazzi al pari della consigliera Cecilia Ruini si erano già sfilati per motivi personali, almeno per questa tornata elettorale.

Di certo il compito che attende Berselli non sarà semplice: a 7 mesi dalle amministrative il sindaco uscente Giuseppe Daviddi rimane il grande favorito, in base ai dati (più o meno ufficiali) in mano alle due fazioni.

Una popolarità costruita in 5 anni di grande presenza sul territorio, al netto di ben 3 assessori saltati tra le polemiche.

Per quello il Pd "di fronte ai personalismi e populismi di una amministrazione impegnata ad autocelebrarsi a colpi di ‘like’, c’è bisogno di una proposta nuova. La sfida è quella di costruire un campo aperto al centrosinistra"; un campo che strizzerà l’occhio anche ai 5Stelle, lanciando di fatto la campagna elettorale.

Stefano Chiossi