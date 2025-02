L’Assemblea di Bosco Ospizio: "Non cercate di incantarci. È solo un’operazione immobiliare"

Pochi giorni fa, nella sede centrale di Campegine, è arrivato l’annuncio da parte di Conad degli imminenti lavori per la nuova sede del supermercato ad Ospizio insieme ad altre strutture per la collettività; la risposta dell’Assemblea del Bosco Ospizio, a tutela del polmone verde urbano, non si è fatta attendere. "Con tutto il suo collaudatissimo apparato di promozione pubblicitaria - si legge nella nota diffusa dall’Assemblea Bosco Ospizio - Conad ha fatto uso esteso dei rendering con le dimensioni delle piante quali si avranno solo tra vent’anni, ma utili ora a nascondere l’enormità del parcheggio e del palazzo di 5 piani incombente sull’asilo ’La Villetta’. Largo l’uso di parole suadenti sulla centralizzazione dei servizi, sull’efficacia della piazza nel cementare la comunità, sulle meraviglie di un parco ordinato e pulito contrapposto al nostro Bosco, ritenuto degradato e di cui si continua a negare l’esistenza. Tutta questa operazione promozionale serve a nascondere quella che è la vera natura di questo intervento: un’operazione immobiliare classica con la quale ben tre ettari di suolo, in gran parte vergine, vengono sacrificati all’interesse privato".

Per l’Assemblea molte domande rimangono ancora senza risposta, ed il confronto con Conad, richiesto più volte dai membri del Comitato, è fino ad adesso stato negato; l’ultima durante la presentazione del piano B per il Bosco Ospizio al Catomes Tot a fine gennaio.

"Rinnoviamo l’invito a Conad a un incontro pubblico, magari organizzato proprio dalla Consulta E, con il fine di discutere alla presenza anche dell’Ausl sui temi più impellenti: localizzazione della Casa della Comunità e futuro del bosco Ospizio, con tutte le grandi potenzialità al suo interno di crescere come area naturalistica a servizio dei cittadini con benefici in termini di fruizione, conoscenza, benessere e bellezza".

I cittadini sembrano non avere intenzione di mollare la presa. La mobilitazione infatti continua con un nuovo presidio questo sabato mattina alle 10, di fronte al Conad ’Le Querce’, per continuare a fare pressione sulla grande catena di distribuzione organizzata.

Cesare Corbelli