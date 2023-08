L’assemblea pubblica Mancano gli alunni "Nelle vecchie scuole arrivano 15 profughi"

di Antonio Lecci

Si temeva una mezza sollevazione popolare, con polemiche e divisione tra i cittadini. Invece, a parte qualche contestazione per una "tardiva informazione" sulla questione, alla fine l’assemblea sull’accoglienza di migranti in paese, a Santa Vittoria di Gualtieri, si è addirittura conclusa con interventi di solidarietà, con richieste di ulteriori incontri e la possibilità di essere "coinvolti" in un eventuale progetto di integrazione dei futuri ospiti arrivati via mare a Lampedusa e ora destinati dal governo nazionale sul territorio reggiano.

Ieri sera era gremita la sala civica di palazzo Greppi, a Santa Vittoria. Almeno un centinaio di persone, tra la sala e il loggiato esterno, all’assemblea convocata dal sindaco Renzo Bergamini per illustrare la questione. Una presenza massiccia, se si considera il periodo ferragostano.

La questione è quella dell’accoglienza di una quindicina di migranti nell’edificio che fino allo scorso giugno ha ospitato le scuole elementari e che da settembre sarà accorpato alla sede di Gualtieri, per carenza di iscrizioni nella frazione.

L’argomento, negli ultimi giorni, ha diviso i pareri a Santa Vittoria. E ci sono anche ragazzi che chiedono lumi sulle annunciate iniziative del Progetto Giovani, che dovevano essere accolte proprio nelle ex scuole. Da dire che l’accoglienza riguarderà solo il primo piano dell’edificio, con banda e scuola di musica che continueranno le loro attività. Ma chi arriverà in paese come richiedente asilo? Fino a ieri sera emergevano solo delle ipotesi. E’ stato chiesto, come priorità, di poter accogliere donne con figli minori e famiglie. Ma sarà la Prefettura – ieri sera rappresentata all’assemblea dal capo di gabinetto Gabriele Gavazzi – a scegliere le destinazioni, caso per caso. I cittadini hanno chiesto ai relatori soprattutto garanzie su sicurezza, igiene e salute.

"Ogni migrante – ha confermato Andrea Gollini di Caritas, che con personale della cooperativa Don Bosco si occuperà della gestione dell’accoglienza a Santa Vittoria – viene sottoposto a controllo medico, vaccinazioni e prevista profilassi, a cura di operatori dell’Asl. Inoltre, ci saranno operatori ad occuparsi degli ospiti. Che dovranno attenersi ad alcune regole, ma sono liberi di muoversi, di uscire, di socializzare".

Unico momento di tensione quando sono emersi dubbi sulle tempistiche con cui in municipio avrebbero saputo dell’arrivo dei migranti. "Perché non informarci prima, invece di comunicare l’operazione a scelte già avvenute?", hanno chiesto alcuni cittadini. "Avevamo di fronte solo ipotesi. Solo venerdì è arrivato l’ok per l’agibilità di igiene pubblica e vigili del fuoco. Abbiamo cercatosoluzioni alternative, perfino tra i privati, ma che non hanno dato esito positivo", ha ribattuto il sindaco Bergamini. E alla fine sono emerse perfino intenzioni "solidali". "È necessario convocare altri incontri, magari con una partecipazione attiva dei cittadini in questa accoglienza", la richiesta di Enrico Ragni. E tra alcuni non più giovani che hanno vissuto l’alluvione del Po del 1951 non sono mancati i ricordi: "In quei giorni eravamo, in pieno autunno, con le case sott’acqua, senza nulla, sull’argine maestro. Siamo stati accolti e aiutati. È ora di ricambiare quella disponibilità".