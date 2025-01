L’assessora Guidetti si dimette da consigliera

Jessica Guidetti si è dimessa da consigliera comunale di Albinea lasciando il posto al primo dei non eletti Daniele Nassisi, ma resterà ad operare nel ruolo di assessore all’interno della giunta guidata dalla sindaca Roberta Ibattici. "Nei giorni scorsi ho preso un’importante decisione che riguarda il mio ruolo istituzionale nel nostro Comune", annuncia Guidetti eletta nel 2024 nella lista ‘Uniti per Albinea’ e poi nominata in giunta con le deleghe a politiche giovanili, famiglia, politiche per la casa, commercio, pari opportunità e legalità. "Oggi – spiega Guidetti – per me è diventato molto impegnativo rivestire entrambe le cariche (consigliere e assessore) visto l’impegno che la funzione di amministratore richiede. Pertanto, dopo una lunga riflessione, condivisa con la segreteria provinciale di Azione, la sindaca e il mio gruppo politico, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni dalla carica di consigliera. Continuerò la mia attività di amministratrice con grande determinazione, senso di responsabilità e puntando sempre e in via esclusiva all’interesse della comunità".

Il presidente regionale e segretario provinciale di Azione Claudio Guidetti (padre di Jessica): "Vogliamo precisare che questa scelta da parte di Jessica non è in alcun modo il risultato di alcun accordo pre-elettorale con il Pd e gli altri partiti. Jessica ha deciso di concentrarsi sul proprio ruolo in giunta ed era corretto e serio lasciare spazio ad altri candidati non eletti per un soffio". Ieri Più Europa ha festeggiato l’ingresso in Consiglio di Daniele Nassisi. Il Gruppo di Più Europa andrà a dare "manforte alla maggioranza". Nassisi: "Porterò le mie tematiche sul territorio albinetano, come la migliore cooperazione tra associazionismo ed ente pubblico e l’attenzione ai disagi giovanili".

m. b.