L’assessora regionale Mazzoni all’Emporio Dora

Visita speciale ieri mattina all’emporio solidale Dora di Reggio dove il presidente dell’associazione Emilio De Pascale ha accolto l’assessora regionale Elena Mazzoni che ha la delega al contrasto delle povertà. "Gli empori solidali, veri e propri “supermercati” che offrono gratuitamente prodotti alle persone in difficoltà economica, rappresentano un modello di successo nella lotta alla povertà in Emilia-Romagna. La regione conta attualmente 27 empori, con altri due in apertura nel corso dell’anno", ha detto l’assessora di Reggiolo nominata dal governatore de Pascale in quota M5s.

"Posso assicurare che la Regione si impegnerà al massimo per sostenere e potenziare queste realtà fondamentali – ha promesso Mazzoni – Gli empori solidali sono un esempio tangibile di come la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e aziende possa fare la differenza nella vita delle persone. Un sentito ringraziamento al presidente Emilio De Pascale e a tutti i volontari che ogni giorno si dedicano a questa nobile causa. Insieme, possiamo costruire una società più equa e solidale".