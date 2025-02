L’assessore alla cultura Mietto: "Lasciate lavorare Paterlini. Più risorse, ma senza ‘bandone’. I Chiostri vanno utilizzati di più"

Marco Mietto, assessore alla cultura, si è scatenata una bufera sul suo ‘super consulente’ Piergiorgio Paterlini. Cosa risponde?

"Paterlini non lavora solo per l’assessorato alla cultura, ma trasversalmente per tutta l’Amministrazione. Lo dimostra il fatto che abbia curato l’organizzazione di eventi come le giornate della Memoria e del Ricordo così come la Festa del Tricolore riuscendo a stringere la partnership con RaiRadio2. E ha portato a Reggio in pochissimo tempo un premio Nobel come Giorgio Parisi. E ci terrei a dire una cosa".

Prego.

"Diversamente che nel passato, questa Amministrazione intende l’assessorato alla cultura e ai giovani, come un ‘service’ per tutte le politiche del Comune. La prima cosa che ho fatto nel luglio scorso è stato affrontare insieme all’assessorato al centro storico, la presentazione di un progetto candidato ad un finanziamento della Regione. Parliamo di una serie di eventi serali dei quali Paterlini costruirà il programma".

L’opposizione sostiene che finora non si è visto in concreto il suo apporto.

"Una polemica banale e strana perché non esiste in nessun azienda che il lavoro di un professionista venga giudicato dopo soli tre mesi".

E poi c’è la questione dei complimenti, tramite canali ufficiali del municipio, alla candidatura del libro di Paterlini al ‘Premio Strega’.

"Nessuno scrittore reggiano, se non sbaglio, è mai stato candidato allo ‘Strega’ o al ‘Campiello’ prima di lui. Nella storia della città sono stati – giustamente – valorizzati autori che non hanno avuto la fortuna e/o la bravura di raggiungere riconoscimenti analoghi. Credo sia normale, in qualsiasi ambito, dalla letteratura all’aceto balsamico per dirne una, che l’Amministrazioni si congratuli con un reggiano che ottiene successo. Mi amareggia che questo non sia stato tenuto in considerazione da chi polemizza".

E sul compenso di 110mila euro in due anni? C’è chi storce il naso...

"Innanzitutto la spesa annuale prevista per i contratti di collaborazione come quelli di Paterlini è di 377mila euro per il 2025. Nel 2023, nella scorsa Amministrazione, era di 944mila euro. Quindi in realtà abbiamo ridotto questi costi. Poi aggiungo che stiamo lavorando a tre progetti che obbligano ad un co-finanziamento che potrebbero annullare il costo dei compensi di consulenti come può essere Paterlini".

Parliamo di contenuti. Il piano strategico della cultura redatto da Paterlini, ‘Lo spirito del tempo’. C’è scritto che cercate un luogo da adibire a ‘casa della cultura’.

"Non possiamo garantire di trovare un luogo fisico perché il problema degli spazi è enorme. Ci sono tante associazioni di pregio alle quali in 7-8 mesi non siamo riusciti a trovare un’adeguata sistemazione. Spendiamo centinaia di migliaia di euro in affitti vari per magazzini e vorremmo invece fare investimenti per uscire da questa situazione Purtroppo non è facile: le risorse sono poche e i tagli sempre più ingenti. Il tema dei grandi contenitori c’è, ma anche dei piccoli".

E come si risolve?

Nel breve termine con una razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi. Come per i Chiostri di San Pietro: quel poco che abbiamo va usato più intensamente".

Capitolo risorse. L’Amministrazione Vecchi destinava 120-140mila euro all’anno di media alle associazioni.

"Su questo ci sono novità grosse alle quali stiamo lavorando. Innanzitutto le risorse – che stiamo ancora definendo – non saranno inferiori a queste cifre, anzi posso dire che cresceranno. Ma puntiamo al superamento del cosiddetto ‘bandone’ ed entro 15 giorni spero che saremo in grado di proporre un avviso che farà partire una fase di co-progettazione".

Ci spieghi meglio.

"Il concetto è che si passa da un finanziamento ‘a sportello’ – e quindi a ‘discrezione’ – a programma/a progetto".

Quindi verrà premiato il merito?

"Anche. Ma in realtà il Comune aiuterà e finanzierà i privati che nella loro piena autonomia di scelte artistiche e culturali, tuttavia accettano una condivisione degli obiettivi. Dobbiamo fare in modo di sintonizzare la città sullo ‘spirito del tempo’, appunto, senza attardarci sugli schemi e i criteri del passato. Ci vuole una linea coerente di programma e dare un senso a ciò che si propone, altrimenti se ognuno rema nella propria rotta, il lago diventa in tempesta. Ecco, prima mettiamo ordine nella casa della cultura e poi possiamo aprirla al mondo".

Nel concreto, quali saranno i nuovi eventi?

"Innanzitutto specifichiamo che la cultura, più di altri ambiti, programma in avanti. Nel 2024 si sono realizzate scelte fatte prima che ci insediassimo noi. Noi impatteremo da quest’anno, ma soprattutto dal 2026, in poi. Proprio Paterlini ha lavorato a due eventi di carattere internazionale. A giugno il ‘Global Leader Innovation‘ e a settembre porteremo 400-500 persone per il festival Placemaking, sui temi della trasformazione e riprogettazione della città".

Qual è il vostro obiettivo?

"In primis mettere in relazione e coordinare sinergie tra le oltre cento entità culturali locali. E do un altro dato: dalle nostre stime, in questa provincia transitano, per i più svariati motivi, almeno 150 scrittori all’anno. Dobbiamo ragionare su idee in prospettiva e spingere in alto".

In ultimo, un tema caro al nostro giornale: la festa del Tricolore. Non è arrivato il momento di rendere questa ricorrenza più popolare?

"Ci sono due esigenze forti, sulle quali però non voglio prendere posizione. Da un lato, dare solennità alla festa perché ha un valore che rispetta la natura della ricorrenza. Dall’altro, se la festa non è festa – perdonate il gioco di parole – che festa è? E poi c’è la notorietà: tutti sanno che Reggio è la città del Tricolore, ma in pochi conoscono che c’è una festa. Ecco perché si è puntato su RadioRai: per far sapere anche a Pordenone, Macerata e Benevento che c’è un evento sulla bandiera".

Sembra un controsenso: far conoscere un simbolo nazionale che dovrebbe splendere di luce propria...

"Quest’anno, nonostante il pochissimo tempo a disposizione, abbiamo provato a fare qualcosa di innovativo, declinando il tema dello sport. Non senza difficoltà: avevamo puntato su atleti di spicco, ma tutti hanno declinato perché all’estero ad allenarsi. Credo che la vera sfida sarà trovare equilibrio tra solennità, popolarità – perché la gente deve divertirsi – e notorietà anche a livello turistico, un aspetto che dobbiamo cominciare ad affrontare. Spero che tra quattro anni avremo trovato un modello base di festa che, per carità, potrà poi anche essere stravolto liberamente".