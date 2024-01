L’assessore de Franco:: "Qualcosa nella gestione non ha funzionato"

Lanfranco de Franco, assessore con delega, tra le altre, alle politiche abitative e alla Protezione civile, organizzerà un incontro con commercianti e residenti sul tema sicurezza. "Mentre in piazza Prampolini andava in scena la magia dell’Ariosto, all’isolato San Rocco si è superato il confine tra il fare festa e la delinquenza, come accade troppo spesso nelle zone limitrofe ai teatri anche in sere normali. È evidente che qualcosa nella gestione dell’ordine pubblico non abbia funzionato se in pieno centro ieri notte era possibile commettere queste azioni. Esprimo solidarietà a Casimiro e a tutte le attività e persone che hanno subito danni e proporrò al più presto un incontro per capire insieme a commercianti e residenti come rilanciare e rendere più sicuro l’isolato San Rocco". "All’Orologio è stato un delirio", commentano. "Anche io ho visto scene non degne di una società civile – scrive un altro –. Petardi buttati tra le gambe anche in piazza Prampolini (da persone adulte!) appena dopo lo scoccare della mezzanotte. Tristezza, perché lo spettacolo è stato bello. Tante persone se ne sono dovute andare perché non si poteva rischiare". "Guerriglia urbana in centro, ennesimo segno di un’amministrazione che ha fallito sulla sicurezza. La città è alla deriva più totale", attacca invece Alessandro Rinaldi, segretario cittadino Lega e consigliere comunale: "L’ultimo giorno dell’anno si trasforma in una nottata di paura e terrore. Una vera e propria guerriglia urbana tra bande di giovani extracomunitari in pieno centro con scene degne del celebre film americano di fine anni 70’ ’I guerrieri della notte’. Le immagini e le testimonianze dei tanti presenti che stanno denunciando sui social i momenti di paura vissuti raffigurano chiaramente l’immagine di una città allo sbando più totale, ostaggio da troppo tempo di queste bande di giovanissimi che si divertono a provocare le forze dell’ordine, ignorando il divieto di botti, e a vandalizzare e danneggiare tutto quello che trovano".