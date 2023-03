L’assessore Felicori in gita "Cavriago è da studiare"

di Nicola Bonafini Una full immersion in quelli che sono veri e propri fiori all’occhiello della cultura a Reggio Emilia. E’ avvenuto giovedì scorso quando l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, ha trascorso un’intera giornata nella nostra provincia "Un’esperienza davvero notevole". Entriamo nel dettaglio, assessore. Partendo dall’incontro con Aterballetto… "Abbiamo fatto visita assieme alla Quinta Commissione dell’Assemblea Legislativa, che ha potuto toccare con mano questa realtà estremamente interessante. Perché il mondo della cultura e quello dell’economia si intrecciano e viaggiano assieme. Il progetto di fare di uno dei padiglioni delle ex Reggiane, il nuovo Centro della Danza è molto interessante. Ormai, oggi, la componente della creatività, anche nel mondo della cultura, fa la differenza. Inoltre è fondamentale un altro aspetto…" Prego "Quello di fare in modo che le compagnie regionali come Aterballetto, possano esportare, quindi mettere in circolo, le loro coreografie. Da qui la necessità di una giusta internazionalizzazione come sta avvenendo o è già avvenuto con altre compagnie regionali; oppure con il fenomeno delle così dette ‘microdanze’". Che sarebbero? "Coreografie, nate al tempo della pandemia, formate da un massimo di tre danzatori che si esibiscono all’interno dei musei. Anche questo è un modo per attrarre nuove fasce di pubblico, espandendo...