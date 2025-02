"L’assessore regionale certifica la fine dei punti nascite e voi zitti"

"L’assessore regionale Massimo Fabi certifica il destino dei punti nascita periferici, intanto l’Unione Val d’Enza rimane immobile, senza esprimere alcuna posizione, come se fosse un ente privo di personalità, senza una guida politica, incapace di difendere i servizi essenziali del territorio". Sparano ad alzo zero i consiglieri di opposizione dell’Unione Val d’Enza, dopo le dichiarazioni del neo assessore alla Sanità sulla mancata riapertura dei punti nascita e affermano: "È necessario istituire immediatamente un tavolo di confronto permanente tra l’Unione e la Regione per monitorare costantemente la situazione e impedire ulteriori depotenziamenti dell’ospedale Franchini di Montecchio, come già accaduto per altri punti nascita della provincia".

Ad avviso delle minoranze si impone "una riflessione seria e immediata sulla sorte del punto nascite di Montecchio. Il Franchini è il presidio sanitario di riferimento per tutti gli otto comuni dell’Unione e svolge un ruolo interprovinciale coinvolgendo anche la vicina provincia di Parma. L’apertura verso il Parmense darebbe respiro ad entrambe le province e consentirebbe al punto nascite di avere i numeri per continuare a garantire servizi essenziali e scongiurare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o chiusura. Il suo potenziamento deve quindi essere una priorità assoluta per la politica locale e regionale". Alla giunta dell’Unione si chiede di assumere perciò "una posizione chiara e netta per difendere il Franchini e il suo punto nascite, prendendo impegni concreti nei confronti della Regione. Non ci si può più nascondere. Se la Giunta e il presidente non hanno il coraggio di difendere apertamente i servizi essenziali del territorio, lo dicano chiaramente ai cittadini. Diversamente, la loro inerzia è semplicemente ingiustificabile".