L’assessore regionale e la presidente di Unindustria in visita alla Spal Automotive e alla Nexion

Visita istituzionale in aziende che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy esportata nel mondo: Spal Automotive e Nexion. L’assessore regionale Vincenzo Colla, con il consigliere regionale Stefania Bondavalli e il presidente di Unindustria Reggio, Roberta Anceschi, hanno visitato gli stabilimenti di Correggio. La visita è iniziata alla Spal Automotive, accompagnati dal titolare, Alessandro Spaggiari. Poi ci si è spostati a Prato di Correggio, allo stabilimento Nexion, dove c’era il presidente Giulio Corghi. Azienda nata nel 1954, Nexion è leader nelle attrezzature per gommisti e autofficine, con oltre duemila dipendenti.