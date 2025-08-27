L’assessore regionale: "Vuoto giuridico, rischio eco-mostri"

Assessore regionale Alessio Mammi, il tema dell’agrivoltaico sta diventando sempre più stringente per il territorio reggiano e si trova al confine fra l’esigenza di trovare energia pulita e la salvaguardia del paesaggio.

"Non c’è dubbio che l’approvvigionamento energetico sia uno dei grandi temi del nostro tempo: l’accelerazione è partita con le conseguenze della guerra in Ucraina, e sul bisogno dell’Europa di diventare autosufficiente per l’energia. Le soluzioni per l’approvvigionamento energetico da fonti primarie non possono però aumentare il consumo di suolo agricolo e compromettere la produzione di cibo, che è un altro obiettivo pilastro dell’Unione europea".

Che posizione ha la Regione?

"La Regione è ovviamente favorevole alla produzione e impiego di energia da fonti rinnovabili, ma servono regole chiare. Lo sviluppo e la diffusione di queste tecnologie non possono prescindere dalla tutela del suolo agricolo e delle nostre produzioni di qualità.

Oggi in Emilia-Romagna abbiamo decine di richieste per la posa di agrivoltaico in area agricola: dobbiamo tutelare il suolo ricco di biodiversità dal rischio di un possibile scempio ambientale e agricolo. Alcuni anni fa ho lanciato e sostenuto una petizione per lo stop di consumo di suolo nei campi agricoli minacciati da coperture di fotovoltaico e agrivoltaico, che raccolse diverse firme non solo del nostro territorio, e per chiedere che venisse fatta una norma nazionale".

Che cosa è stato fatto a livello normativo?

"Come Regione, abbiamo approvato una legge con criteri stringenti sulla realizzazione dei cosiddetti parchi agrivoltaici: la Regione ha ritenuto che venissero ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, anche per la tutela produttiva delle nostre straordinarie 44 Dop e Igp. La legge dell’Emilia-Romagna è stata però sospesa dalla sentenza del Tar del Lazio dei mesi scorsi; il Tar ha contestualmente chiesto al Governo di adottare un nuovo provvedimento entro 60 giorni (che abbiamo richiesto anche come Regioni del nord Italia, per supportare i nostri comuni) ma ad oggi non si è fatto nulla, e questo è molto grave. Il vuoto giuridico creato rischia di lasciar procedere progetti altamente impattanti - direi mostruosi per la vastità - e senza regole chiare, che rischiano di togliere suolo fertile all’agricoltura".

Che cosa auspica?

"Serve un provvedimento nazionale che contenga criteri localizzativi precisi, per orientare la posa di impianti, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, agricola, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche. I luoghi ideali nei quali produrre energia pulita tramite fotovoltaico o agrivoltaico rimangono le aree destinate a cave dismesse e aree già compromesse, proprio per ridurre al minimo il consumo di suolo: sono decisioni che hanno un importante risvolto politico, e che devono valere per tutto il territorio nazionale".

Risponderà all’appello del sindaco Nasciuti?

"Come sono stato a sostegno del comune di Sant’Ilario e di altri comuni della regione che rischiavano progettazioni impattanti di parchi agrivoltaici, lo sarò anche per tutelare il suolo agricolo e il paesaggio del comune di Scandiano.

L’attenzione della Regione rimane certamente alta per preservare il suolo agricolo, fondamentale per l’approvvigionamento alimentare e per la produzione di quei prodotti di qualità per i quali l’Emilia-Romagna è conosciuta in tutto il mondo".

r. c.