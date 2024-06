L’assessore Sara Morani lascia. Le subentra Valentina Davoli

Cambiamenti a Casina all’interno della giunta comunale capeggiata dal sindaco Stefano Costi.

Sara Morani ha lasciato il suo incarico di assessore.

"Ho presentato le dimissioni – dice Morani, titolare di una gelateria a Casina – per motivazioni personali e professionali. Ricoprivo il ruolo di assessore con deleghe all’edilizia privata, urbanistica, attività produttive e commercio. Continuerò comunque ad operare per l’amministrazione come consigliere di maggioranza con deleghe alle attività produttive e commercio. Preciso che non c’è stato nessun disaccordo con gli altri membri della giunta comunale dove è poi avvenuto un riassetto delle deleghe dopo le mie dimissioni".

Valentina Davoli è subentrata a Sara Morani. Al vicesindaco Ilaria Cilloni sono state affidate le deleghe alla scuola, politiche giovanili e mobilità; a Maurizio Cineroli le deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica; a Valentina Davoli le deleghe alle associazioni, sport, sociale e sanità; ad Alessandro Torri Giorgi le deleghe alla cultura, turismo e promozione del territorio, ambiente e politiche energetiche. Le deleghe al bilancio, personale, affari generali, Protezione civile e sicurezza sono invece seguite dal sindaco Costi.

"Ringrazio Sara Morani – dice il primo cittadino Costi – per l’impegno e l’attività portata avanti in questi anni, ma ringrazio anche Valentina Davoli per la disponibilità ad accettare l’incarico".

