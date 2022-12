L’assistente Piero, un eroe normale "L’ho visto respirare, che emozione"

"Ci sono momenti in cui è necessario essere pronti, e farsi un po’ di coraggio".

Un eroe normale. Con la divisa blu, la banda riflettente, i gradi sulle spalle, gli stivali al ginocchio, lo sguardo disincantato di chi – in 32 anni di servizio sulle strade di tutt’Italia – ne ha viste un po’ di tutti i colori.

Ma questa mai. Salvare la vita a uno sconosciuto non capita così di frequente nemmeno a chi vive nel traffico da un vita.

A Pierluigi “Piero“ Lamanna, 52 anni, assistente capo coordinatore della Polizia stradale di Reggio, è capitato qualche giorno prima di Natale.

Come abbiamo anticipato nell’edizione di ieri, è accaduto in via Kennedy.

Piero, in quel momento, non era in servizio. Guidava la sua auto per sbrigare alcune commissioni. "Ero comandato da mia moglie", scherza oggi, ricordando davanti al questore l’episodio che l’ha visto protagonista. All’improvviso ha visto una macchina che, dalla corsia di marcia opposta, puntava verso la sua. Il conducente aveva la testa appoggiata sul volante.

Lamanna ha capito al volo: non era una manovra errata, non era una distrazione. L’automobilista era privo di coscienza.

La velocità ridotta dei due mezzi ("e l’uso della cintura di sicurezza", tiene a precisare l’assistente capo) hanno permesso di limitare i danni.

"Ma quell’uomo, che più o meno doveva avere la mia età, non respirava, non aveva battito". Un’altra persona avrebbe chiamato i soccorsi e atteso con trepidazione. Lamanna no. Si è preso la responsabilità. "Gli ho praticato il massaggio cardiaco e la ventilazione. Ci è stato insegnato che in questi casi è importante cercare di mantenere la circolazione corporea prima che si deteriorino gli organi".

Dieci minuti di manovre salvavita. Il tempo di far arrivare sul posto "l’ambulanza, i veri soccorritori".

Pierluigi ha un ricordo nitido: "A un certo punto ho visto il corpo reagire, riprendere il respiro. E’ stata una grande emozione. Io? Spero di essere stato utile".

Non c’è nessun compiacimento di sé; semmai, la consapevolezza di aver fatto quello che andava fatto. "Alla fine – sintetizza – era solo quello mi è stato insegnato".

L’automobilista ora sta meglio. "E’ in un ambiente protetto e non ho avuto ancora modo di sentirlo, mi sono arrivati i ringraziamenti da parte dei suoi familiari".

In via Kennedy, quando sul posto è arrivata la Polizia locale – che ha provveduto ai rilievi di legge – l’assistente capo coordinatore Lamanna ha scoperto che l’uomo in barella era nato il suo stesso giorno del suo stesso mese, anche se cinque anni dopo.

Le coincidenze. O forse i segni del destino.

Andrea Fiori